Em Óbidos, Procissão do Encontro volta a ser realizada de forma presencial

Nesta sexta-feira, dia 08, em Óbidos, aconteceu a tradicional Procissão do encontro de forma presencial, depois de dois anos sem ser realizada (2020 e 2021) no formato tradicional, por conta da pandemia. Este ano, procissões de Jesus Cristo e sua mãe Maria, voltaram ao formado tradicional, quando aconteceu o encontro.

A Região Pastoral de Óbidos que promoveu a Procissão do Encontro, iniciou por volta das 19h, sendo que a Imagem do Senhor dos Passos saiu da Igreja de São Francisco - Paróquia São Francisco e Santa Clara acompanhada pelos homens e a Imagem de Nossa Senhora das Dores saiu da Catedral de Sant’Ana - Paróquia Sant’Ana, acompanhada pelas mulheres. O Encontro aconteceu em frente à Igreja de Santa Teresinha - Paróquia São Martinho de Lima, com a presença do público, sendo que o celebrante foi Dom Bernardo e outros sacerdotes.

A caminhada foi marcada pela participação dos homens e das mulheres, que este ano voltou a acontecer no formato tradicional, com a presença do público.



Procissão_do_Encontro

Uma celebração litúrgica de muita piedade, que o povo católico muito aprecia durante a Semana Santa, é a Procissão do Encontro, um momento que marca o encontro da Virgem Maria com o Seu Filho Divino, carregando a Cruz no caminho do Calvário, pelas ruas de Jerusalém, depois de ser flagelado, coroado de espinhos e condenado à morte por Pilatos. É um momento em que meditamos o doloroso encontro da Virgem Maria com Jesus; é um momento de profunda reflexão sobre as dores da Mãe de Jesus, desde o Seu nascimento até a Sua morte na Cruz. Jesus sofreu a Paixão; a Virgem sofreu a compaixão por nós.

FOTOS....



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade