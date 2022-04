CMO aprova título de honra ao mérito ao pintor Jorge Mamede e o Prof. Igor Hamoy

A Câmara de Óbidos, aprovou nesta terça-feira, 19 de Abril de 2022, dois decretos legislativos, que concedeu o título de honra ao mérito ao artista plástico Jorge Mamede e ao Prof. Dr. Igor Hamoy, ambos obidenses que se destacaram em suas áreas nos últimos tempos, o autor dos pedidos é o Vereador e Presidente da Câmara Jalico Aquino (PL), o Poder Legislativo irá marcar posteriormente a sessão solene para entregar as honrarias.

Por 9 votos a favor, 1 contrário e 1 anulado, os Vereadores, aprovaram o decreto legislativo 02/2022, que concede título honorífico ao pintor Jorge Mamede.

Jorge Mamede

Jorge Raimundo Mamede nasceu no dia 03 de outubro de 1949 na cidade de Óbidos, Estado do Pará. Filho de D. Enedina Mamede dos Santos e o pai, ignorado. Casado com a senhora Ana Cleide da Luz Prata, com quem teve quatro filhos. Nunca freqüentou uma escola pública, foi aluno da escola particular do conceituado educador Manoel Valente do Couto, com quem aprendeu a arte de ler, escrever e se relacionar bem com as pessoas. Pintor plástico e letrista descobriu sua vocação para pintura com a idade dez anos. Aos treze anos, começou a pintar profissionalmente.

Por 9 votos a favor, 1 contrário e 1 anulado, os Vereadores, aprovaram o decreto legislativo 03/2022, que concede título honorífico ao Professor Doutor Igor Hamoy.

Prof. Dr.Igor Hamoy

O obidense Prof. Dr. Igor Hamoy integra a lista dos cientistas mais Influentes do mundo, possui graduação em ciências biológicas (2003) com mestrado (2006) e doutorado (2011) em genética e biologia molecular pela Universidade Federal do Pará (UFPA), ambos focados no desenvolvimento de ferramentas moleculares para avaliações genéticas em espécies amazônicas empregadas na piscicultura. Realizou pós-doutorado em bioinformática com projeto financiado pelo CNPq. Atualmente, é professor associado da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), onde é líder do grupo de pesquisa em genética de organismos aquáticos amazônicos do CNPq. É coordenador do Laboratório de Genética Aplicada, bem como coordenador do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia Aplicada à Agropecuária, além de professor permanente do PPG em Aquicultura e Recursos Aquáticos Tropicais ambos da UFRA. Tem experiência na área de Genética, com ênfase em Genética de Organismos Aquáticos e Genética Aplicada à Aquicultura, atuando principalmente nos seguintes temas: Genética Aplicada à Aquicultura, Genética de Populações de Peixes, Piscicultura de Espécies Amazônicas e Diversidade de Parasitas de Peixes Amazônicos.

