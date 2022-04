Enchente em Óbidos chega à marca dos 8,15m e supera em 7cm a de 2009

Os ribeirinhos do Rio Amazonas há séculos convivem com as enchentes neste período do ano, época em que o maior rio do mundo e seus afluentes enchem e alagam as regiões de várzeas, causando muitos transtornos às populações. Cidades nessas regiões, também sofrem com as inundações, quando as enchentes são grandes.

Óbidos, no Baixo Amazonas, vem sofrendo com as grandes enchentes dos últimos anos, sendo que as maiores de todas foram a de 2021 e a de 2009. Nesta terça-feira, dia 19, a Defesa Civil de Óbidos divulgou um novo Boletim e o nível da enchente deste ano de 2022, chegou à marca d 8,15m e já superou a enchente de 2009 (8,08m), em 7 cm, na mesma época.

Ruas do Centro comercial de Óbidos já estão inundadas, como também as Ruas que margeio o Laguinho Pauxis, onde já se vê uma extensão muito grande de pontes construída pela Prefeitura de Óbidos, para facilitar a circulação das pessoas por essas áreas alagadas e evitar maiores transtornos.

A preocupação dos comerciantes do centro de Óbidos é grande, pois suas lojas também já começam a inundar e temem com a possibilidade de prejuízos, pois nos anos de maiores cheia, isso aconteceu.

A possibilidade da enchente deste ano ultrapassar a de 2009 é grande, pois os picos das enchentes foram registrados sempre no final de maio, quando os maiores níveis do rio Amazonas chegaram na marca de 8,60m, em 2009, em Óbidos.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4970-enchente-em-obidos-chega-a-marca-dos-8-15m-e-supera-em-7cm-a-de-2009#sigProId6672dbe6ba View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br