É com pesar que comunicamos o falecimento da obidense Doralice Biá Albuquerque (Dora), esposa do também obidense Eliton Albuquerque, ocorrido nesta quarta-feira, dia 20 de abril de 2022, em Palmas-TO.

Pessoa alegre e comunicativa, Dora mudou-se com o marido e as filhas, Daiane e Aline, para o Tocantins no fim dos anos de 1990.

Nossas condolências ao seu marido, às suas filhas e a todos os seus familiares e amigos.

