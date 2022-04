Secretaria de Turismo do Pará divulga Inventário da Oferta Turística de Óbidos

O Inventário da Oferta Turística de Óbidos contempla sistematicamente a infraestrutura básica e de serviços, equipamentos de apoio, atividades econômicas e os principais fatores de relevante interesse ou correlação com a atividade turística.

O Inventário da Oferta Turística é uma ferramenta de planejamento e gestão que tem como objetivo produzir informações sobre a infraestrutura, serviços e atrativos turísticos do Estado do Pará. Essas informações são fundamentais para efetivação de políticas públicas da Secretaria de Estado de Turismo.

De maneira geral, este documento foi produzido com base na metodologia de Inventário da Oferta Turística institucionalizada pelo Ministério do Turismo (MTUR) e de outras iniciativas. Essa composição metodológica foi elaborada de forma participativa e interdisciplinar, tendo como objetivo central auxiliar os municípios a identificar e planejar a atividade turística a partir de sua oferta.

O levantamento de dados para a Inventariação da Oferta Turística de Óbidos, Estado do Pará, foi iniciado no ano de 2021. O presente estudo está dividido em 3 capítulos estruturais, tratados conforme a nova metodologia do MTUR que se divide em três categorias distintas.

CLIQUE AQUI PARA VER O INVENTÁRIO NA INTEGRA

Fonte: Setur - Pará