Carnapauxis fora de época será realizado no dia 1º de maio

O primeiro de maio promete ser bem diferente em Óbidos, no oeste do Pará, é que após dois anos de expectativa, o Carnapauxis volta às ruas, desta vez em meio à celebração do Dia do Trabalhador.

O anúncio da festa foi realizado pelo gestor municipal, Jaime Silva, ainda em fevereiro deste ano, após análise dos dados epidemiológicos que comprovaram o baixo índice de contaminação da Covid-19 no município, fato que deixou a população eufórica.

De acordo com a Prefeitura de Óbidos, a programação será realizada no dia 01 de maio, domingo, percorrerá as ruas Antônio Brito, Felipe Bentes, Dr. Picanço Diniz, Dr. Machado, Justo Chermont até a Praça da Cultura, onde o show com banda local segue até às 23h.

FONTE: Ascom-PMO