Projeto Eco Urbanidade do IFPA Óbidos é destaque no Programa Globe da Nasa

“Eco Urbanidade – percepções entre o avanço urbano e meio ambiente” participa do Programa de Aprendizagem Global e Observações para o Benefício do Meio Ambiente (Globe) de iniciativa da Agência de Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa). Trata-se de projeto com foco em cidadania, preservação do meio ambiente e estudo da cobertura do solo no campus Óbidos, desenvolvido de novembro de 2021 a março de 2022 por alunos e servidores do Instituto Federal do Pará (IFPA).

Ao todo, foram 16 aulas e oito encontros para a execução do projeto disponibilizado por meio de relatório aos internautas no site do Globe. A investigação envolveu atividades de levantamento, gerenciamento e análise de dados matemáticos e estatísticos a partir de noções de física, geografia e informática. No relatório final, os pesquisadores apresentaram de forma resumida a metodologia, as perguntas norteadoras, a história de Óbidos, mapas e vídeo gerados no WorldView da Nasa, facilitando a visualização das áreas desmatadas ao longo dos anos de 2002 a 2018 no município de Óbidos.

O estudo levantou dados, fez análises e propôs soluções para aprimorar ou oferecer suporte na temática de ocupação do solo. Buscou informações para propor medidas de controle do desmatamento e meios de minimização do crescimento urbano desenfreado, identificando seus motivos e relações sociais, bem como avaliação de áreas que contemplem dados acerca da agricultura, pecuária e as atividades que busquem formas de equilíbrio e urbanidade entre a vida humana e suas atividades com o meio ambiente.

Para alavancar a discussão, os autores apresentam um estudo ambiental de suporte ao projeto de expansão do IFPA em Óbidos, estado do Pará, Brasil e seus impactos, realizando estudos da região do Baixo Amazonas entorno do município de Óbidos, trazendo seus indicadores ambientais para reflexão, debate e conscientização acerca do meio em que vivemos.

Participam do projeto seis estudantes do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas integrado ao ensino médio, integrantes do projeto de extensão Infobótica – robótica –, desenvolvendo a pesquisa com base no protocolo Land Cover do Programa Globe: Hanna Larissa dos Santos Penha, Jhullia Yandra Cerdeira da Silva, Jaqueline Evenly Moda da Silva, Igor de Oliveira Figueira, Lucas Gabriel Gualberto de Andrade e Samuel Douglas da Mota Viana. Eles estão sendo coordenados pelo professor de Informática do IFPA campus Óbidos Luiz Fernando Reinoso e os estudantes de Física da Universidade Federal do Pará (UFPA), Aureliano da Silva Guedes e José Paulo de Almeida Júnior. E contam também com apoio do técnico administrativo Alex de Jesus Pinheiro, também do campus Óbidos.

Informações e foto IFPA