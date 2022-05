PC investiga irregularidades em processos licitatórios no município de Óbidos

A Polícia Civil, por meio da Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (DECOR) e o Núcleo Avançado de Inteligência (NAI/Santarém), deflagrou, nesta quarta-feira (11), a operação “Tanque Cheio”, com o objetivo de apurar indícios de irregularidades em processos licitatórios realizados pela gestão municipal de Óbidos, região oeste do Estado, entre os anos de 2017 a 2020, destinados à aquisição de combustíveis e lubrificantes. Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão no município.

Segundo as investigações, os elementos colhidos apontam para a existência de fraude na licitação e gasto elevado no pagamento de combustíveis para a frota municipal. As diligências continuam a fim de apurar o caso e identificar os responsáveis.

FONTE: Polícia Civil do Pará

A Prefeitura de Óbidos publicou a seguinte NOTA sobre a Operção Tanque Cheio