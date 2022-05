Hospital do Baixo Amazonas amplia atendimentos em Quimioterapia e Radioterapia

Os dados têm base entre os anos, de 2019 a 2021, e equivalem a mais de 130 mil sessões realizadas na unidade.

Referência no Pará e no Norte do Brasil no tratamento de câncer, o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), unidade pertencente ao Governo do Pará, em Santarém, ampliou significativamente a quantidade de sessões de quimio e radioterapia - procedimentos voltados para o tratamento do câncer - nos últimos três anos.

Somente em relação às sessões de radioterapia, o número saltou de 30.197 sessões em 2019, para 38.764 em 2021, um aumento de 28%. Já a quimioterapia passou de 12.272 sessões para 14.780, cerca de 20% a mais na comparação do mesmo período.

Já nos quatro primeiros meses de 2022, a unidade realizou um total de 4.939 sessões de quimio e 12.293 sessões de radioterapia. A expectativa é continuar o crescimento.

De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), este ano são previstos 625 mil novos casos de câncer no Brasil. Em Santarém, a demanda de atendimento a pacientes diagnosticados com câncer tem seguido essa tendência.

Em 2019, o HRBA atendeu 516 novos casos de câncer, em 2021 o número saltou para 846, o equivalente a quase 64% a mais de novos casos.

No total, foram mais de 200 mil atendimentos oncológicos entre 2019 e 2021. Nesse período, a unidade realizou mais de 58 mil consultas oncológicas, 99 mil sessões de radioterapia e 38 mil sessões de quimioterapia, além das internações de pacientes diagnosticados com câncer e cirurgias oncológicas.

O hospital presta atendimento totalmente referenciado à demanda originária da Central de Regulação do Estado. Os acompanhamentos são 100% gratuitos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo referência para uma população estimada em mais de 1,4 milhão de pessoas residentes em 30 municípios.

Atualmente, o HRBA atende uma média de 650 casos de cânceres, entre novos e de continuidade. Os tipos mais prevalentes em tratamento na unidade são câncer de mama, próstata, leucemia, colo uterino e estômago.

A pescadora Marta Vasconcelos, 56 anos, de Monte Alegre (PA), é acompanhada pelo Regional de Santarém desde 2014, quando realizou tratamento de um câncer de mama.

"Desde que cheguei nesse hospital fui muito bem tratada, me sinto muito feliz em todas as áreas e falo isso com amor. O meu tratamento na mama foi um sucesso, mas precisei buscar atendimento novamente, devido a problemas de mobilidade", conta a paciente, que descobriu recentemente um nódulo na coluna. "Fui imediatamente internada e iniciei o tratamento de radioterapia. Tenho certeza e creio que serei curada novamente por essa equipe que é instrumento de Deus", complementa Marta.

Estrutura Oncológica

O Hospital Regional do Baixo Amazonas é habilitado pelo Ministério da Saúde como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), ou seja, possui condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência especializada em oncologia.

Responsável pelo atendimento de pacientes do Oeste do Pará, referenciados de outras regiões e até mesmo de fora do Estado, o HRBA conta com leitos para internação na Clínica Oncológica adulto e pediátrica, Serviço de Acolhimento, consultórios, serviço de braquiterapia, quimioterapia e radioterapia, além de uma sala de pequenos procedimentos dos pacientes já em tratamento.

O cirurgião oncológico, Marcos Fraga Fortes, coordenador do Serviço de Oncologia do HRBA, destaca a importância do serviço para os paraenses. "Este hospital tem uma função clara de atendimento de alta complexidade, beneficiando a população de todo o Estado. Somos referência no tratamento de várias especialidades, mas possuímos excelência no tratamento e atendimento oncológico. O HRBA é a esperança de vida para muitas pessoas e é esta nossa missão, cuidar das pessoas", comenta o médico, que também atua como diretor Clínico.

Atendimentos e conquistas

Em 2021, a unidade realizou o total de 1,1 milhão de atendimentos gerais, entre internações, cirurgias, consultas, exames, urgência e emergência, com destaque para cinco transplantes de rins e três captações de múltiplos órgãos, que evidenciam o importante papel da unidade para todo o Estado do Pará.

A qualidade no atendimento é confirmada pelos usuários, por meio da pesquisa de satisfação da unidade, que no ano passado, alcançou um índice geral de 98,8% de aprovação.

"O HRBA é uma unidade de saúde estratégica para o Governo do Pará, atuando como referência para cerca de 40 especialidades médicas, em média e alta complexidades. Estamos em evolução e avanços contínuos, buscando sempre prestar uma assistência de qualidade, segura e humanizada para a população de Santarém e região", destaca o diretor Hospitalar da Pró-Saúde, Hebert Moreschi.

A unidade acumula ainda importantes conquistas ao longo de sua história, como a certificação ONA 3 - Acreditado com Excelência, que coloca a unidade entre os melhores hospitais do país, reconhecidos pela qualidade assistencial e segurança destinada aos pacientes.

Destaque também para a recente projeção internacional do hospital, ao integrar o Relatório "Hospitais que Curam o Planeta", promovido pela organização não governamental internacional Salud Sin Daño (Saúde Sem Dano). O material, divulgado no início de 2021, incluiu o projeto "Redução da Geração de Resíduos Quimioterápicos" do HRBA, única unidade de saúde do Norte do Brasil a participar da edição.

