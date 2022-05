Em Óbidos, jovens participaram de solenidade de conclusão de curso do Programa Elevar

O curso de formação profissional foi realizado pela Elecnor em parceria com a Prefeitura de Óbidos.

Aconteceu na sexta-feira (13), em Óbidos, a solenidade de conclusão de curso realizado por meio do Programa Elevar, do qual participaram 156 jovens, uma iniciativa da empresa Elecnor do Brasil que busca fomentar a empregabilidade entre jovens e adultos como uma forma de inserção ao mercado de trabalho.

Nesta nova fase dos cursos foram ofertadas capacitações de profissionais nas áreas de infraestrutura, construção civil, refrigeração e climatização, com formação em mecânico de refrigeração e climatização, pintor industrial, eletricista predial e pré-montagem de estruturas metálicas.

A cerimônia de conclusão de curso foi realizada no auditório do Palácio José Verissimo e contou com a participação das secretárias de Desenvolvimento Social, Aldanete Farias, Educação, Maria Zilda Bentes, diretor do SENAI/UN Santarém, Peter Rasera, gerente de Obras da Elecnor, Gionei Nunes Rondon, coordenador de Recursos Humanos da Elecnor, Frank Vale e do Professor do Programa Elevar, Alex Freire de Souza.

