Governo do Estado renova convênio com Barco Hospital Papa Francisco

Embarcação levará atendimento médico e odontológico, exames e outros serviços de saúde à população do Baixo Amazonas.

O governador do Pará, Helder Barbalho, assinou, nesta segunda-feira (16), a renovação do termo de fomento com a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus para as ações de atendimento médico e odontológico, exames e outros serviços de saúde que serão levados à população ribeirinha da região do Baixo Amazonas pelo barco hospital Papa Francisco.

A assinatura contou com a presença do secretário regional de Governo do Oeste do Pará, Alexandre Maduro; do secretário de Estado de Saúde, Rômulo Rodovalho; do diretor do barco hospital, frei Afonso Obici, e de Henderson Pinto. O termo assinado prevê apoio do governo, através da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), no valor de aproximadamente R$ 400 mil por mês.

Ato de assinatura do convênio entre o Estado e BH Papa Francisco

A novidade contida no novo convênio é que, além dos municípios da região do Baixo Amazonas e da Calha Norte, o barco percorrerá também as cidades ribeirinhas da região do Xingu e do Tapajós, abrangendo um total de 17 municípios. A retomada das atividades do barco será anunciada nas próximas semanas.

Durante a vigência do primeiro convênio, assinado em setembro de 2019, foram realizados cerca de 250 mil atendimentos entre consultas clínicas, realização de exames, procedimentos cirúrgicos e odontológicos, além da distribuição de mais de 30 mil medicamentos durante 50 expedições realizadas em comunidades ribeirinhas de Óbidos, Juruti, Faro, Terra Santa, Oriximiná, Almeirim, Curuá, Alenquer, Prainha, Monte Alegre, Itaituba, Aveiro, Porto de Moz e Santarém.

O hospital flutuante tem uma estrutura com consultórios médicos, odontológicos, centro cirúrgico, sala oftalmológica completa, laboratório de análises, sala de medicação, sala de vacinação e leitos de enfermaria, além de equipamentos para diagnósticos, como raio-X digital, mamografia, eco-cardiograma, ultrassom e eletrocardiograma.

BH Papa Francisco II

Além da atenção básica de saúde à população, as equipes atuam na prevenção e diagnóstico precoce do câncer com a realização de exames e triagem. O Barco Hospital mede 32 metros de extensão e possui 20 tripulantes fixos e mais 10 voluntários que se revezam em expedições que duram entre 7 e 10 dias.

"Já estamos há três anos nessa atividade, percorrendo os rios Amazonas e seus afluentes, levando cirurgias, consultas médicas, exames, atendimento odontológico, medicamentos, proporcionando saúde e esperança a nosso povo", explica o frei Afonso Obici, coordenador geral do Barco Hospital Papa Francisco.

Para o titular da Sespa, Rômulo Rodovalho, o barco tem sido uma importante parceria para ajudar a levar atendimento às comunidades mais remotas. "Os serviços contribuem na missão do Governo do Estado de levar saúde por todo o Pará e o novo convênio garantirá esses atendimentos pelos próximos dois anos", salienta.

Fonte: Agência Pará