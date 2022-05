Audiência Pública realizada no Curumu discutiu Plano Municipal de Saneamento Básico

Aconteceu na segunda-feira, dia 16, no barracão da Comunidade Curumu, uma Audiência Pública promovida pela Prefeitura de Óbidos, onde foi discutido a elaboração do Plano Municipal de Saneamento básico (PMSB).

A audiência, de caráter consultivo, é a última etapa para consolidação do projeto que visa traçar metas voltadas a melhoria na qualidade de vida da população, alinhando ações em saúde, desenvolvimento sustentável e social, comprometido com as questões ambientais, contemplando serviços básicos como o abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

De acordo com o consultor técnico ambiental José Raimundo Cardoso, a participação da população foi de fundamental importância para a construção de um plano que atendesse às necessidades locais. A próxima etapa do projeto é a consolidação das informações e elaboração da proposta, que será encaminhada a Câmara Municipal de Óbidos para apreciação e votação, em seguida, o projeto deverá ser encaminhado ao poder executivo para que seja sancionado ou vetado.

O prazo final para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é dezembro de 2022.

Além dos moradores locais, estiveram presentes no evento os Vereadores Mário do Mingote e Agostinho do Curumu, o secretário de meio ambiente, Sr. Diego dos Santos Ferreira, a secretária de saúde, Sra. Ana Elza Tavares, o secretário de planejamento e finanças, Sr. Robson Dias e o Secretário de governo Sr. João Andrade, que transmitiu uma mensagem de otimismo e esperança do prefeito Jaime Silva aos moradores daquela comunidade.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5048-audiencia-publica-realizada-no-curumu-discutiu-plano-municipal-de-saneamento-basico#sigProIdaa16cffa81 View the embedded image gallery online at:

FONTE:Comunicação/PMO