Enchente chega à marca de 8,44m, aumentou 7cm em um dia

Registramos nesta quinta-feira, dia 19, algumas imagens da enchente no Centro Comercial de Óbidos, que mostra o nível das águas do Rio Amazonas que tomaram conta das ruas que margeiam o Rio e também algumas fotos da região ribeirinha do município.

Segundo o Boletim da Enchente de 2022 divulgado pela Defesa Civil de Óbidos, nesta quinta-feira, dia 19, o nível das águas chegou à marca de 8,44m, abaixo 8cm da maior enchente de todas, a de 2009, na mesma data.

Comparando os boletins do dia 18 (8,37m) e 19 (8,44m) de maio, a águas subiram 7cm em 24horas, um repique que preocupa as autoridades do município, pois as águas já inundaram várias ruas da cidade e na zona de várzea, os ribeirinhos vêm sofrendo com essa enchente.

Pontes continuam sendo construídas nas ruas alagadas no Centro Comercial, à medida que as ruas vão sendo inundadas, como também nas ruas que margeiam o Laguinho Pauxis, para facilitar a circulação das pessoas por essas áreas.

FOTOS...



