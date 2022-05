Em Óbidos, enchente dá uma trégua e recua 5cm

Conforme Boletim da Defesa Civil de Óbidos sobre a enchente de 2022, no dia 20, as águas do Rio Amazonas estava na marca 8,41m, sendo que nesta terça-feira, dia 24, a Defesa Civil divulgou mais um boletim com o nível de 8,36, portanto, comparando os dois valores, a enchente teve um recuo de 5cm nesse período.

Registramos algumas imagens do centro comercial de Óbidos que mostram como está atualmente a enchente. Lembrando que as ruas que margeiam o Laguinho Pauxis, também estão inundadas e com muitas pontes para circulação da população.

Veja as imagens...



