O obidense Célio Simões recebe Título Honorifico de Honra ao Mérito da CMB

Célio Simões recebeu o Titulo Honorifico de "HONRA AO MERITO", pelos relevantes serviços prestados à Amazonia e especialmente a Belém do Grão Pará.

O primeiro jornal do Pará e de toda a região norte do Brasil, O Paraense, fundado por Felipe Patroni e que circulou pela primeira vez no dia 22 de maio de 1822, defendeu uma Constituição do Pará, a Independência do Brasil, o fim da escravidão e, fundamentalmente, as liberdades democráticas. É digno de nota que a imprensa no Pará foi pioneira em todo o Brasil, antes mesmo de Minas Gerais e São Paulo, onde os impressos só apareceram em 1823 (Compilador Mineiro) e 1827(Farol Paulistano). Portanto, este ano, a imprensa Paraense comemorar seu Bicentenário.

Nesse sentido, a Câmara Municipal de Belém do Pará - CMB, através de requerimento de autoria do presidente da Casa, vereador Zeca Pirão (MDB), realizou nesta quarta Feira, dia 25, uma sessão especial alusiva ao Bicentenário da Imprensa no Pará, com a participação do obidense Célio Simões e outras personalidades, o qual é vice presidente da Academia de Jornalistas do Pará.

HONRA AO MÉRITO

"A Comissão Executiva da CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe a Resolução de n° 09, de 04 de julho de 1977 de proposição do Excelentíssimo Senhor Vereador ZECA PIRÃO, resolve conferir ao Senhor Célio Simões Titulo Honorifico de "HONRA AO MERITO", pelos relevantes serviços prestados à Amazonia e especialmente a Belém do Grão Pará

Belém Para, 25 de maio de 2022”



Estiveram presentes na solenidade jornalistas e profissionais da comunicação que ajudaram a construir a história da imprensa no Estado, além de diversas representações da categoria como o Sindicato dos Jornalistas do Pará (Sinjor Pará), Comissão de Liberdade de Imprensa da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PA), Prefeito de Belém, e como grande homenageada, a Academia Paraense de Jornalismo (APJ), que tem como presidente a jornalista Franssinete Florenzano.

Ao final da sessão especial, ocorreu a entrega de diplomas de honra ao mérito a personalidades e profissionais da comunicação que contribuíram e contribuem para o exercício da imprensa na cidade de Belém

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5075-o-obidense-celio-simoes-recebe-titulo-honorifico-de-honra-ao-merito-da-cmb#sigProId2a235dd3bb View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br