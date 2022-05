Em Óbidos, a Escola da Comunidade São José recebe plantação de mudas de árvores

O Dia do Meio Ambiente, 5 de junho, não é apenas uma data comemorativa. É dia de lembrar a importância da preservação e do uso responsável dos recursos naturais. É um dia que não deve ser restrito apenas ao dia 5, mas celebrado em cada decisão que a gente toma. Cuidar do meio ambiente é antes de tudo pensarmos em nosso impacto na natureza.

Nesse sentido, em Óbidos, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (Semab) e Secretaria Municipal de Educação (Semed), com objetivo de fomentar as boas práticas de preservação do meio ambiente, vem motivando os alunos da rede municipal de ensino, através do projeto de plantio de mudas e arborização no educandário, a plantar árvores em suas instituições de ensino.

A imagens seguintes são dos alunos do Sistema Modular de Ensino (SOME), da escola São José, localizada na Comunidade São José, área quilombola do município de Óbidos, que em parceria com a Semab, realizaram o plantio de mudas das espécies Ipê Amarelo, Brinco de Índio e Palmeira, como objetivo de arborização o educandário, já em alusão a semana do meio ambiente, que acontece de 30 de maio ao dia 3 de junho.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5078-em-obidos-a-escola-da-comunidade-sao-jose-recebe-plantacao-de-mudas-de-arvores#sigProId2d8a43cd93 View the embedded image gallery online at:

PROGRAMAÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM ÓBIDOS

“Uma só Terra: Sustentabilidade, a vida em harmonia com a natureza”, esse é o tema da Semana do Meio ambiente em Óbidos, cuja abertura acontecerá no dia 30 de maio, às 10h no IFPA - Campus Óbidos e terá uma palestra com a consultora ambiental Márcia Marques.

O evento que contará com a seguinte programação:

- Realização de palestras nas escolas municipais;

- Teatro de fantoches para alunos do ensino fundamental;

- Oficinas de reciclagem de papel para professores;

- Passeio ciclístico com o sorteio de diversos brindes inclusive uma bicicleta.

- Música ao vivo e a apresentação especial do grupo de carimbó “Fortepauxis”.

Informações_e_fotos Comunicação/Pmo

www.obidos.net.br