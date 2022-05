Ufopa realiza cerimônia de transmissão de cargo à reitora Aldenize Xavier

Entrega oficial do cargo à recém-empossada reitora, Aldenize Xavier, ocorreu na noite de sexta-feira, 27, com a participação da comunidade acadêmica e outros convidados.

A transmissão de cargo do professor Dr. Hugo Alex Carneiro Diniz à professora Dra. Aldenize Ruela Xavier, para sucessão da reitoria da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), foi marcada por uma cerimônia híbrida, celebrada no auditório da Unidade Tapajós e transmitida pelo canal do Cerimonial da Ufopa no YouTube.

O ato foi o rito final da passagem da gestão anterior para a atual, que se iniciou no dia 21 de abril, data em que a reitora foi nomeada, tendo vindo em seguida a posse, no dia 4 de maio, no gabinete do Ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, em Brasília.

Aldenize Xavier é sucessora de Hugo Diniz na gestão da Ufopa. Os dois atuaram juntos nos cargos de vice-reitora e reitor, respectivamente, durante o exercício 2018-2022. Agora, Xavier segue à frente da Instituição até abril de 2026, tendo como vice-reitora a professora Dra. Solange Helena Ximenes Rocha e uma equipe composta por sete pró-reitores, entre outros profissionais que estão lotados em diversos setores e cargos nos sete campi da Universidade.

Durante a cerimônia de transmissão de cargo, o professor Hugo Diniz agradeceu à comunidade acadêmica por acreditar no seu trabalho e deu destaque às comunidades externas e a outros parceiros que, juntos, trabalharam para o desenvolvimento da região. Ele fez referências ao presidente da Associação Comercial e Empresarial de Santarém (Aces), Roberto Branco, que esteve presente à cerimônia.

