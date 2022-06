ÓBIDOS: Festividade de Santa Maria encerra com Carreata e Coroação da Santa

Aconteceu neste na terça-feira, dia 31, em Óbidos, o encerramento da Festividade de Santa Maria, comunidade do Centro, onde seus devotos participaram de uma carreta, missa e a coroação de Santa Maria.

Logo_após_a_chegada da carreta na Catedral de Sant´Ana, iniciou a celebração da missa de encerramento da Festividade, que lotou a Catedral, sendo que no final, houve a coroação de Santa Maria, onde muitos jovens participaram da tradicional cerimônia.

Coroação_da_Virgem ou Coroação de Maria é um tema da arte cristã, especialmente popular na Itália nos séculos XIII a XV, continuando popular até o século XVIII e até hoje. Coroação de Maria é o quinto mistério glorioso do Santo Rosário. Na Igreja Católica, a coroação é comemorada durante o mês de maio, à escolha de datas das Comunidades.

Logo_após_a_Coroação, as atividades culturais aconteceram no Clipler de Sant´Ana, com apresentações musicais, leilão e o tradicional bingo.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade