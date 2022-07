Em Óbidos, cavalgada reúne cavaleiros pra homenagear Sant´Ana

Aconteceu na manhã deste domingo, dia 17, a 4ª Cavalgada com Sant´Ana, onde dezenas de cavaleiros se reuniram no centro da cidade, por volta das 10h, e saíram pelas ruas de Óbidos homenageando a padroeira dos obidenses e por onde passava era saudada pela população.

A cavalgada, comandada por Dom Bernardo que participou do evento, saiu do Sindicato Rural de Óbidos, nas proximidades da antiga Escola São José, no centro da cidade, passou pelo Comércio de Óbidos, pelos bairros de Lourdes, Cidade Nova, Santa Terezinha, São Francisco e seguiu até a Praça Barão do Rio Branco, onde Dom Bernardo e Padre Manoel agradeceram a presença dos cavaleiros e abençoaram a todos.

Logo após a cavalgada, que encerrou por volta das 11h, no Cliper de Sant´Ana, houve um almoço, do qual os cavaleiros participaram, encerrando assim a 3º Cavalgada com Sant´Ana.

www.obidos.com.br - Fotos de João Canto e Vander N Andrade