MRN desenvolve ação no Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho

Com atividades educativas e de inspeção, a empresa intensifica o cuidado e a proteção aos profissionais na mineração.

Na Mineração Rio do Norte (MRN), produtora de bauxita localizada no Oeste do Pará, a segurança no trabalho é um valor que permeia toda a organização. Com o intuito de promover as práticas de segurança, a empresa realizou uma ação de inspeção integrada nas suas instalações, nesta quarta-feira (27), data em que é celebrado o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho.

Comemorar a data é importante para alertar e reforçar aos empregados, empregadores, governos e sociedade civil sobre a importância das atitudes e práticas que eliminam ou mitigam os riscos de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho nas empresas, além de contribuir na promoção de ambientes adequados e saudáveis.

Na MRN, as inspeções deste dia contaram com mais de 32 equipes entre lideranças, empregados próprios, contratados e profissionais que compõem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da MRN (CIPAMIN). “Para celebrar esta data, nada melhor do que envolver diversas áreas em uma atividade de prevenção na prática. A ideia surgiu pelas próprias equipes, e reforça o respeito, o cuidado e a segurança das pessoas que fazem parte do dia a dia da empresa. As equipes percorreram várias instalações no Porto e nas Minas. Outro ganho desta ação é o fortalecimento da nossa cultura de segurança”, enfatizou Flávio Trioschi, gerente geral de Segurança no Trabalho da MRN.

Essas práticas colaboram com as ações de melhoria contínuas das áreas e operações, controlando ou eliminando os riscos, e assegurando ambientes de trabalho produtivos, saudáveis e seguros. “Este compromisso é de todos os times, próprios e contratados, e tem sido demostrado dia a dia por meio dos indicadores. Neste primeiro semestre de 2022, a taxa de ocorrências performou abaixo de 1, ou seja, menos de uma a ocorrência a cada 1.000.000 horas trabalhadas, e totalizando 0,18 em todas as operações”, destacou o gerente.

Verônica Scalzer, engenheira da RIP Serviços Indústrias, empresa parceira contratada da MRN desde 2019, destaca que ela e seu time possuem grande representatividade em todos os processos de segurança da mineradora. “Habilitamos as equipe sobre os procedimentos e as normas, visando engajá-los a disseminar a cultura de segurança. E temos todo o suporte para isso. Algumas das boas práticas envolvem campanhas, reuniões mensais de segurança com os times, programas, simulações e o focômetro, que é um equipamento “lúdico” de registro e análise das consequências da falta de foco no trabalho”, comentou.

Segundo Isenildo Marques, gerente de Geração e Distribuição de Energia da MRN, campanhas iguais a essa, que unem as lideranças da empresa e de suas contratadas para tratar sobre prevenção de acidentes, são muito importantes para a abrangência das ações. “É uma boa oportunidade para conhecer as fragilidades e buscar meios de eliminar ou reduzir os riscos, de forma conjunta e participativa. A MRN promove essa prática há bastante tempo e incentiva a sua liderança a estar presente nos ambientes operacionais, em parceria com as contratadas e assim fortalecer as ações de prevenção de acidentes. Acredito que esse é um dos caminhos para o acidente zero”, afirmou.

