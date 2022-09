Curso de Arquitetura da ULBRA Santarém promove excursão para cidade de Óbidos

O Curso de Arquitetura da CEULS/ULBRA Santarém está promovendo uma excursão para cidade de Óbidos com saída de Santarém no dia 23 de setembro e retorno no dia 25.

A excursão é uma realização do Curso de Arquitetura e Urbanismo do CEULS/ ULBRA e Coordenação e Extensão, que quem como objetivo conhecer a arquitetura e a história da cidade de Óbidos.

A excursão a “Cidade portuguesa da Amazônia” prevê um roteiro com visitas no:

- Centro histórico

- Casarões

- Igrejas

- Museu

- Mercado

- Fortes

- Complexo Turístico

Fonte: Ulbra/Santarém