ORIXIMINÁ: Instalação de nova Área Missionária da Diocese de Óbidos Nossa Senhora das Graças

No domingo, dia 11, aconteceu a Santa Missa de instalação da nova Área Missionária da Diocese de Óbidos, Nossa Senhora das Graças, em Oriximiná. A Celebração foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, e concelebrada pelos Padres, Rafael Henrique, mps, Jean Rodolfo, mps, e Frei João Santiago.

Uma paróquia nasce pela iniciativa da Igreja, de se criar uma nova estratégia para poder facilitar o atendimento pastoral do povo de Deus, com essa necessidade é que as Comunidades se unem em comunhão e juntas iniciam uma nova caminhada:

Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, Jesus Misericordioso, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Desatadora do Nós, São Pedro, Cristo Rei do Universo, Santíssimo Sacramento, Senhora Sant'Ana, São Francisco de Assis, Menino Jesus e Comunidades do Planalto e do BEC

Informações:Área_Missionária Nossa Senhora das Graças.