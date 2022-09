Célio Simões, acadêmico da APL, palestra sobre a vida e obra de Ildefonso Guimarães

A Academia Paraense de Letras (APL) reuniu na noite desta quarta-feira, dia 28, no auditório "Barão de Guajará", onde seus acadêmicos e convidados estiveram presentes em uma sessão especial, na qual, o acadêmico Célio Simões de Souza proferiu uma palestra sobre a vida e a obra do saudoso escritor Ildefonso Guimarães, considerado um dos maiores ficcionista do Pará desde Dalcídio Jurandir, pela sua genialidade chamado pela crítica especializada como "o alquimista da prosa".

A sessão foi prestigiada por qualificado público, inclusive uma delegação que veio da Academia Castanhalense de Letras, além de familiares e convidados do Silogeu.

Na mesa oficial foi composta pelo acadêmico Hugo Luiz de Souza (presidente da Academia Castanhalense de Letras), a jornalista Franssinete Florenzano (presidente da Academia Paraense de Jornalismo e sócia honorária do IHGP), a acadêmica Nazaré Mello Uchôa (Secretária Geral da APL e membro da Comissão de Folclore do IHGP), o professor e acadêmico Ivanildo Alves (presidente da APL), o Procurador de Justiça Dr. Waldyr Macieira da Costa Filho (representando o MPE), o advogado Dr. Mário Paiva (representando a OAB/PA) e o advogado da União (aposentado) Dr. Ildefonso Pereira Guimarães Júnior, que representou a família do homenageado.

Durante a solenidade, foi descerrada a placa e inaugurada a nova foto do Barão de Guajará, fundador da APL e do IHGP no mesmo dia no ano de 1900, passando o auditório da academia a ter o seu home (Auditório Barão do Guajará), conforme oficializado naquela oportunidade.

Após a solenidade, foi servido um coquetel para o público que prestigiou e deu brilho à referida sessão solene, que por ser regimental, acontece no final de cada mês na APL.

