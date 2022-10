Ufopa lança exposição Saberes Amazônicos

Para participar do projeto, 26 artistas foram selecionados (as) para executar pinturas nos muros da Universidade.

A Ufopa realiza na segunda-feira, 3 de outubro, a partir das 17 horas, o lançamento da 1ª Exposição Arte Muralista "Saberes Amazônicos: Arte, Cultura e Educação". A programação será realizada na unidade Tapajós, em frente ao Bosque Mekdece. A galeria utilizada é o próprio muro da Universidade e reúne o trabalho de quinze artistas visuais que atuam em Santarém e Alter do Chão.

Os artistas visuais foram selecionados por meio de chamada pública, e ao todo 26 proponentes enviaram esboços dos desenhos que seriam utilizados nas intervenções artísticas aplicadas no muro. As candidaturas tiveram que atender a critérios como ineditismo, criatividade e adesão ao tema conceitual arte, cultura e educação. Os trabalhos contaram com a curadoria de Anderson Pereira, antropólogo, artista plástico e doutorando pelo Museu do Rio de Janeiro da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Dos 25 artistas visuais selecionados, quinze participaram desta primeira edição, e cada um teve 6 metros de extensão do muro para ampliar os desenhos enviados na inscrição. Ao todo foram quase 90 metros de pinturas. A intervenção visual durou de 20 a 23 de setembro de 2022, primeira semana de aulas 100% presenciais na Ufopa, após um período de dois anos em ambiente remoto.

As obras destacam os saberes amazônicos e abrangem o cotidiano ribeirinho, os povos indígenas presentes na região, a cultura alimentar, traços da cerâmica tapajônica e outros elementos da cultura regional. A principal ideia do projeto é proporcionar um ambiente universitário de difusão dos direitos humanos e culturais por meio da arte e estimular a educação em prol do respeito à diversidade cultural, crenças, saberes e manifestações artísticas.

A exposição é resultado do projeto Muralismo no Campus, ação cultural realizada pela Diretoria de Cultura e Comunidade (DCC) da Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (Procce), em parceria com a Superintendência de Infraestrutura (Sinfra) e apoio da Pró-Reitoria de Gestão Estudantil (Proges). A iniciativa foi proposta pela atual gestão da Ufopa e visa a aproximar a Universidade da comunidade artística da região.

FONTE: Comunicação/Ufopa