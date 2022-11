SANTARÉM: Festival do Charutinho movimentou o turismo em Ponta de Pedras

Charutinho frito com farofa, futebol de areia, vôlei de praia e shows musicais foram algumas das atrações que movimentaram a comunidade de Ponta de Pedras, neste final de semana. A comunidade recebeu dois eventos ao mesmo tempo: a 18ª edição do tradicional Festival do Charutinho e a terceira etapa do Circuito de Verão.

O Festival do Charutinho é realizado pela Associação de Moradores Nossa Senhora das Graças, da Comunidade de Ponta de Pedras, em parceria com a Prefeitura de Santarém, por meio das Secretarias Municipais de Agricultura e Pesca (Semap), Turismo (Semtur), Esporte e Lazer (Semjel) e Cultura (Semc). A Semjel realizou no domingo, 13, mais uma etapa do Circuito de Verão.

“O Circuito de Verão levou no domingo, 13, muito esporte e diversão à Ponta de Pedras. Tivemos dezenas de equipes participando nas modalidades de futebol de areai e vôlei de praia”, informou Ezequiel Aquino, secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer.

O prefeito Nélio Aguiar prestigiou o evento no sábado, 12, e disse que o evento contribuiu para o desenvolvimento econômico e turístico da comunidade.

“Nossa gestão tem apoiado fortemente os festivais organizados pelas comunidades, pois são uma porta de entrada para o turismo comunitário, além de contribuir para o crescimento econômico local. Neste ano, ficamos felizes com o retorno do Festival do Charutinho e a nossa Semjel incrementou a festa, realizando o Circuito de Verão, uma festa muito bonita de se participar e para todos os gostos”, disse o gestor municipal.

Ponta de Pedras é conhecida por enormes rochas negras que se erguem na beira do rio Tapajós, formando cavernas com águas tranquilas e frias. O festival é uma mostra da culinária local, e oferece peixes da região. O prato principal é o charutinho - peixe pequeno, tipo sardinha. O charutinho é frito e fica crocante, sendo servido com farofa, arroz e vinagrete.

Além de degustar a iguaria, os banhistas podem conhecer os biscoitos e doces fabricados por moradores da região. A vila oferece opções de hospedagem e vários restaurantes.

FONTE: Comunicação/Pms