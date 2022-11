Terminal Trombetas conquista Prêmio ANTAQ

Com boas práticas implementadas no porto, a MRN ficou em 2º lugar na categoria "Maior evolução anual do índice de desempenho ambiental”

A Mineração Rio do Norte (MRN) foi uma das empresas vencedoras da 5ª edição do Prêmio da Agência Nacional dos Transportes Aquaviários - ANTAQ, órgão ligado ao Governo Federal. O reconhecimento é para iniciativas que melhoram a prestação de serviços das empresas de navegação e instalações portuárias reguladas pela Agência, além de incentivar a pesquisa e a produção técnico-científica.

Com boas práticas ambientais no Terminal Trombetas, a mineradora conquistou pela primeira vez a certificação, ficando em 2º lugar na modalidade “Maior evolução anual do índice de desempenho ambiental”, na submodalidade “Terminal de uso privado”. Durante a solenidade realizada no Clube Naval de Brasília (DF), a MRN foi representada pelo gerente de Operações do Porto, Paulo Ricardo Maretti, e o engenheiro naval, Dennis Hernan Silva. O evento contou com a presença de diversas autoridades do setor, incluindo o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.

Para Paulo Maretti, o prêmio demonstra que a MRN está no caminho certo na atenção às práticas de sustentabilidade. “Seria impossível chegar aonde chegamos sem o trabalho, o comprometimento e o respeito às pessoas e ao meio ambiente. Receber esse prêmio é uma conquista coletiva. Costumo utilizar a frase, do Michael Jordan, que o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Por essa razão, somos gratos pela dedicação e pela postura positiva de cada empregado frente aos desafios, que nos permitiram conquistar esse reconhecimento”, celebrou o gerente de Operações.

Nesta edição, a ANTAQ premiou iniciativas inovadoras relacionadas com o atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU) e às práticas de ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa, na sigla em inglês). Em 2021, entre os terminais privados, a MRN subiu da 68ª para a 40ª posição, em comparação com 2020, representando um salto extraordinário no ranking do Governo Federal.

Desde a primeira edição, em 2016, o Prêmio ANTAQ reforça o compromisso da Agência em valorizar o modo aquaviário e estimular a produção e difusão de conhecimento em prol do crescimento econômico do país e do setor portuário e hidroviário brasileiro. Anualmente, a agência premia os portos públicos e os Terminais de Uso Privado (TUP), que se destacam nas seguintes categorias: Artigos Técnicos-Científicos, Iniciativas Socioambientais, Conformidades Regulatórias e Índice de Desempenho Ambiental (IDA), sendo este último em duas modalidades: Maior Índice de Desempenho Ambiental e Maior Evolução Anual do Índice de Desempenho Ambiental.

“Nossa gratidão à ANTAQ, Marinha do Brasil e, em especial, à Capitania Fluvial de Santarém (CFS), 4° Distrito Naval e Diretoria de Portos e Costas (DPC). Agradecemos também a Associação dos Terminais Portuários Privados (ATP), pelas orientações e a todos os atores envolvidos direta e indiretamente que nos ajudaram a trilhar o caminho da sustentabilidade para sermos reconhecidos nesse evento”, destacou Maretti.

Terminal Trombetas

Está situado na margem direita do rio Trombetas e pertence à Mineração Rio do Norte. Em se tratando de volume de escoamento, é o maior terminal de uso privado do Norte do país, sendo destinado ao carregamento de navios graneleiros. Entre os anos de 2020 e 2021, mais de 400 embarcações passaram pelo terminal. Aproximadamente 40% da produção é destinada ao mercado externo, como Canadá, Irlanda e África do Sul. O restante é destinado ao mercado interno, principalmente as cidades de Barcarena, no Pará, e São Luís, no Maranhão.

Fonte: Comunicação/MRN