ÓBIDOS: PrevBarco disponibiliza serviços do INSS até o dia 02/12

O BarcoPrev é uma embarcação que possui equipamentos de última geração para navegabilidade e estrutura completa de atendimento. Assim, os segurados recebem os mesmos serviços de uma agência fixa do INSS. Além dos de atendimento, há uma sala para perícias médicas e outra para avaliações dos benefícios assistenciais. Vale ressaltar também que os barcos cumprem os requisitos de acessibilidade para segurados e beneficiários com deficiência ou mobilidade reduzida.

A embarcação que realiza os atendimentos do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) está na região oeste do Pará, e já iniciou os atendimento em Óbidos, nesta segunda-feira, dia 28 de novembro, em mais um ciclo de atendimentos que vai até o dia 02 de dezembro.

Os usuários podem realizar requerimentos para aposentadoria, pensão, salário maternidade, atualização em benefícios e cadastro, e demais serviços do INSS. Neste ciclo, não estão sendo realizados os atendimentos com a equipe médica.

O PrevBarco está ancorado no antigo porto da Companhia Docas do Pará, na rua Siqueira Campos, no Centro da cidade.

Cronograma para a região:

Óbidos - 28/11 a 02/12

Oriximiná - 05/12 a 09/12

Juruti -12/12 a 16/12

www.obidos.net.br – Informações Ascom/Pmo