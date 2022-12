Comissão Pro Selo Unicef realizam baço de ações desenvolvidas em Óbidos

A Comissão Intersetorial Pro Selo Unicef, que tem como objetivo planejar, executar, monitorar e avaliar indicadores sociais e a implementação de ações que ajudem o município a cumprir a Convenção sobre os Direitos da Criança, reuniu esta semana no auditório da Casa da Cultura, em Óbidos, a qual fez um balanço das ações realizadas em 2022 no município.

Como destaque das ações realizadas, a 1ª Semana do Bebê Quilombola e o 1º Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que tiveram êxito e que farão parte do calendário municipal a partir de 2023.

A comissão também discutiu outros assuntos e identificou ainda que, o trabalho intersetorial precisa de maior fortalecimento para a expansão das ações.

Esse último encontro do ano, os integrante da comissão aproveitaram a oportunidade para se confraternizarem.

Selo da Unicef

O Selo Unicef é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) para estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos da criança e adolescentes em municípios do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira.