Ufopa divulga listão com classificados no PSR 2023

Processo teve 5.329 inscritos concorrendo a uma das 1.410 vagas ofertadas nos 42 cursos de graduação em Santarém e em outros seis municípios do Oeste do Pará.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulgou nesta sexta-feira, 5 de maio, a relação dos classificados do Processo Seletivo Regular (PSR) 2023. Ao todo, foram 5.329 inscritos para as 1.410 vagas ofertadas para os 42 cursos de graduação nas unidades acadêmicas da sede, em Santarém, e dos seis campi regionais (Itaituba, Monte Alegre, Alenquer, Juruti, Oriximiná e Óbidos). O Pará representa 95,06% dos inscritos, com 5.210 candidatos.

O processo seletivo teve 1.345 aprovados, sendo 1.158 oriundos de escolas públicas. Desse total, 112 são declarados pretos, 849 pardos, 170 brancos, 19 indígenas e 8 amarelos. Quanto ao número de inscritos do sexo feminino, foram 789, e do masculino, 556.

Calouros Ufopa 2023

Concorrência – Entre os cursos mais concorridos no Campus Santarém estão: 1º Direito; 2º Farmácia; 3º Ciência da Computação; e 4º Agronomia. Já nos campi fora da sede: 1º Engenharia Civil, em Itaituba; 2º Administração, em Alenquer; e 3º Sistema de Informação, em Oriximiná.

Além do Pará, a Ufopa recebeu inscrições dos estados do Amazonas, Maranhão, Minas Gerais e São Paulo. Na região paraense, Santarém foi o município que mais registrou inscrições, com 3.058, representando 55,79%, seguido de Alenquer (372), Oriximiná (309), Juruti (285), Óbidos (218); Monte Alegre (168); e Itaituba (140).

LISTA DE CLASSIFICADOS PEDAGOGIA ÓBIDOS

Habilitação – Os classificados devem ficar atentos aos locais e datas da habilitação – estabelecidos em edital específico – definida para o período de 12 a 23 de junho de 2023, quando devem ser entregues os documentos exigidos no PSR para efetivar o vínculo institucional.

Manifestação de interesse – O candidato não selecionado na primeira chamada deverá, obrigatoriamente, manifestar interesse para a próxima chamada, no período de 8 a 31 de maio, na página https://www.ufopa.edu.br/psr2023/. A manifestação de interesse não garante ao (à) candidato (a) vaga na Ufopa, mas, se ele deixar de fazer a confirmação no prazo estipulado, perderá o direito de concorrer às vagas remanescentes.

Início das aulas – O início das aulas está previsto para 7 de agosto de 2023.

- Confira a lista de classificados AQUI.

- Edital de habilitação do vínculo institucional.

- Acompanhe todas as etapas do PSR no site da Proen.

FONTE: Comunicação/Ufopa