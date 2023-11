ÓBIDOS: SEMAB inspeciona embarcações que abastecem o Programa de Aquisição de Alimentos

Na última semana, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB) de Óbidos realizou uma vistoria nas embarcações da Associação Agro Extrativista dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Município de Óbidos (AACEPAMO). A ação visava a renovação do Selo de Inspeção Municipal (S.I.M), requisito obrigatório para participação no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no município.

O processo de vistoria técnica é uma etapa anual essencial para empresas e entidades que integram o programa de segurança alimentar. Os técnicos da SEMAB realizam a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal e vegetal destinados ao consumo humano. Esse trabalho abrange o acompanhamento, avaliação, controle sanitário e fiscalização, desde a matéria-prima até a elaboração do produto final.

A renovação do S.I.M é de suma importância para a habilitação junto à Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) no fornecimento de peixes ao PAA, contribuindo para a qualidade e segurança alimentar no município de Óbidos.

Além da AACEPAMO, outras empresas locais também passaram pelo processo de vistoria neste semestre. Açaí Amazonas e Caiba foram algumas das entidades que foram inspecionadas pela SEMAB, reforçando o compromisso do órgão municipal com a garantia da qualidade dos alimentos fornecidos pelo PAA.

A iniciativa destaca o esforço conjunto entre as instituições e o setor produtivo local na promoção da segurança alimentar, evidenciando o papel crucial da SEMAB na manutenção dos padrões de excelência na produção e distribuição de alimentos em Óbidos.

A Secretaria reafirma seu compromisso em continuar promovendo ações que fortaleçam a agricultura familiar, a pesca artesanal e a produção local, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da comunidade obidense.

www.obidos.ent.br – Com informações Comunicação/Pmo