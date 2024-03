ÓBIDOS: Grupo de Teatro Getsêmani realiza ensaios para encenação da Via Sacra 2024

O município de Óbidos, conhecido por sua rica tradição cultural, se prepara mais uma vez para receber a emocionante encenação da Via Sacra, realizada pelo Grupo de Teatro Getsêmani. Com mais de três décadas de história, o grupo tem sido um símbolo de fé e devoção durante a Semana Santa na região.

Os ensaios para a aguardada apresentação já estão em pleno andamento no Salão Paroquial, contando com a participação de jovens atores provenientes de diversos bairros da cidade. Essa tradição, passada de geração em geração, continua atraindo os talentos locais, apesar das inevitáveis mudanças que a vida impõe, levando alguns atores a buscarem novos horizontes fora de Óbidos.

Mesmo enfrentando desafios financeiros e logísticos, o Grupo Getsemani demonstra uma notável força de vontade e união entre seus membros, garantindo que a encenação aconteça anualmente, mantendo viva a chama da tradição.

Para a edição deste ano, a Coordenação da Via Sacra 2024 está a cargo de membros da diretoria da Associação Getsemani e outros voluntários amigos do grupo: Vander Andrade, Evaldo Garcia, Lourdes Bentes, Mauro Sena, Geandre Reis, Natália, Matheus Rodrigues, Agnaldo Rocha e Jozimar Cativo. Cerca de 80 participantes, além dos auxiliares do espetáculo, estão envolvidos na preparação para essa emocionante jornada de fé.

Segundo informações da Direção do Espetáculo, a encenação será dividida em dois atos. O primeiro ocorrerá na quinta-feira santa, na Praça da Cultura Haroldo Tavares, após a missa do Lava Pés na Catedral de Sant'Ana e terminará no Forte Pauxis, e o segundo ato será na sexta-feira santa, saindo do Forte Pauxis e percorrendo as ruas da cidade até a Praça da Cultura, onde culminará com a crucificação.

A Via Sacra já se consolidou como um dos eventos culturais mais aguardados pelos habitantes de Óbidos, reunindo não apenas os fiéis, mas também um grande número de jovens que, ao longo das gerações, têm se dedicado a essa representação tão significativa para a comunidade.

Com sua carga emocional e espiritual, a encenação da Via Sacra promete tocar os corações dos espectadores, reafirmando a importância da fé e da tradição nesta época tão especial do calendário religioso.

