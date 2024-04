O Site Obidos.Net.Br recebe Monção de Reconhecimento e Gratidão da Câmara de Óbidos

No dia 19 de março de 2024, o Site Obidos.Net.Br foi agraciado com uma distinção especial pela Câmara Municipal de Óbidos. O reconhecimento veio na forma de um "Certificado de Monção de Reconhecimento e Gratidão", uma “Monção Verbal” de autoria do Vereador Agostinho Guimarães, pela transmissão do Carnapauxis 2024.

Esta honraria não apenas celebra o compromisso incansável da equipe do site em divulgar as notícias mais relevantes de Óbidos ao longo dos anos, mas também reconhece o papel crucial desempenhado na disseminação e preservação da cultura e dos costumes locais.

Vereador Agostinho Guimarães

O Site www.Obidos.Net.br, anteriormente conhecido como www.chupaosso.com.br, está no ar desde maio de 2005. Durante esses 19 anos, tem sido um ponto de referência para os moradores de Óbidos ou obidenses que moram fora do Município, fornecendo informações precisas e oportunas sobre eventos, desenvolvimentos sociais, econômicos e políticos na região.

O objetivo principal do site é destacar Óbidos e sua rica herança cultural, social e histórica, contextualizando eventos contemporâneos com marcos significativos do passado. Uma das maneiras pelas quais o site cumpre esse propósito é através da cobertura extensiva do Carnapauxis, um dos eventos culturais mais importantes do município.

Ao receber esta Menção Honrosa, a equipe do Site Obidos.Net.Br é motivada a continuar elevando o padrão de seu trabalho, comprometendo-se a fornecer serviços ainda melhores à comunidade obidense. Expressamos nossa sincera gratidão à Câmara Municipal de Óbidos, especialmente ao vereador Agostinho Guimarães, por este reconhecimento significativo.

Outros meios de comunicação de Óbidos que transmitiram o Carnapauxis, também receberam a Moção Honrosa.

www.obidos.net.br