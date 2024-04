Pará realiza última campanha contra a febre aftosa e se prepara para conquistar novos mercados

Os prazos para a vacinação do rebanho estão estabelecidos até 30 de abril, com a comprovação necessária até 15 de maio.

O governador do Pará, Helder Barbalho, deu início nesta terça-feira, dia 02, à última campanha de vacinação contra a febre aftosa no estado, marcando um momento crucial na trajetória da pecuária paraense. A campanha, aberta oficialmente durante uma agenda de compromissos em Marabá, visa vacinar bovinos e bubalinos de todas as idades, com exceção do arquipélago do Marajó.

Essa iniciativa ganha ainda mais relevância após o reconhecimento nacional do Pará como área livre de aftosa sem vacinação. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARA), essa última campanha foi antecipada para permitir que o estado avance no Plano Estratégico de retirada da vacina.

O novo status sanitário, conquistado através de intenso trabalho de defesa animal, abre portas para o Pará em termos de comércio internacional. Com a retirada da vacinação obrigatória, os produtores terão redução nos custos e a produção de carne poderá conquistar novos mercados mais exigentes.

Atualmente, a China é o principal importador de carne paraense, e com a habilitação de mais quatro plantas frigoríficas, espera-se que o Pará amplie suas exportações, incentivando a pecuária sustentável.

Além disso, a ADEPARÁ realizou um estudo epidemiológico abrangente, coletando amostras de sangue de bovinos em 102 propriedades rurais de 55 municípios paraenses. O objetivo foi constatar a ausência de circulação viral da febre aftosa, essencial para a validação e manutenção do novo status sanitário.

Os prazos para a vacinação do rebanho estão estabelecidos até 30 de abril, com a comprovação necessária até 15 de maio, em unidades da ADEPARÁ nos respectivos municípios. Estes prazos não serão prorrogados, reforçando a importância da adesão dos produtores paraenses a esta última etapa de vacinação.

www.obidos.net.br - Com informações ADEPARÁ