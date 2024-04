ÓBIDOS: Semed reúne com servidores e acolhe demandas na Escola Felipe Patroni

Uma das principais reivindicações da comunidade escolar diz respeito à melhorias na estrutura do prédio.

A educação molda caráter, habilidades e perspectivas futuras. A formação de estudantes desde seus primeiros anos constrói uma base sólida, capaz de guiar seu desempenho ao longo de toda sua vida.

Baseada nesses conceitos de valorização da educação, uma reunião realizada nesta terça-feira, 16, entre a comunidade escolar Felipe Patroni e a secretária municipal de Educação, Maria Zilda Bentes, foi essencial para discutir o futuro da unidade educacional que atende cerca de 700 alunos do município.

A abertura do diálogo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), foi avaliada de forma positiva, considerando que, durante a oitiva, os servidores da escola apresentaram demandas pertinentes.

“O espaço desse prédio é muito grande e se for olhado com carinho, dá pra melhorar. Então, essa reunião está sendo muito proveitosa, onde estamos conseguindo repassar pelo menos uns 90% das nossas dificuldades. O nosso desejo era ter o nosso próprio prédio, mas como isso ainda não será possível, o fato de podermos ser ouvidos e lutarmos por um espaço melhor para toda a comunidade escolar, já é um ponto positivo”, disse Érica Nunes, presidente do Conselho Escolar.

Desde 2017, a Escola Municipal Felipe Patroni funciona, provisoriamente, no prédio da antiga escola São José, localizado no Centro da cidade, atendendo alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) com turmas de 3ª e 4ª etapa. O prédio é centenário e necessita de intervenções a curto prazo, como reparos e restaurações.

A secretária Maria Zilda Bentes, avaliou a reunião de forma favorável e garantiu que o governo municipal está empenhado na busca de recursos para construir um novo prédio escolar.

“Esse momento foi muito positivo, onde ouvimos a angústia dos servidores, devido à questão predial, e é importante dizer que a gestão municipal está se esforçando para que os recursos para a construção do novo prédio sejam liberados”, afirmou Maria Zilda.

Atualmente, em acordo com a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, organização religiosa proprietária do prédio da Escola São José, o município contribui com um valor mensal em aluguel pelo uso do espaço, e a Congregação se comprometeu em fazer melhorias no prédio. O contrato está em fase de conclusão.

“Devido o prédio não ser do município, nós estamos fazendo o repasse desse valor [a partir do mês de março] para que a instituição, que é proprietária do prédio, faça os devidos reparos e reformas”, esclareceu a secretária.

FONTE: Comunicação/PMO - Por Marcos Cantuário