Santarém reúne lideranças e órgãos para debater proteção às comunidades quilombolas diante da crise climática

Nos dias 16 e 17 de abril, está ocorrendo em Santarém, no Pará, o evento "Crise Climática e Estratégias de Proteção para as Comunidades Quilombolas de Óbidos e Oriximiná", que reúne importantes lideranças locais e órgãos do governo, incluindo representantes do MIR, MDA, MDS e INCRA.

A iniciativa, promovida pela Comissão Pró-Índio de São Paulo em colaboração com organizações como a Malungu, destaca o compromisso conjunto em enfrentar os desafios provocados pelas mudanças climáticas e em proteger as comunidades quilombolas da região.

As mudanças climáticas têm sido identificadas como o principal fator por trás da seca sem precedentes ocorrida no ano passado, afetando diversas áreas da Amazônia. Esse fenômeno alarmante, confirmado por cientistas e testemunhado pelas comunidades quilombolas de Óbidos e Oriximiná, no oeste do Pará, ressalta a urgência de ações concretas e colaborativas para enfrentar a crise climática.

Douglas Sena, liderança quilombola da região e Coordenador da Malungu - Regional do Baixo Amazonas, comentou: "Pelo conhecimento tradicional que temos, há indicativos de que a seca deste ano seja pior que a do ano passado."

Com indicações preocupantes de que a seca deste ano pode ser ainda mais severa, é crucial antecipar ações de assistência e mitigação. Este encontro proporcionará um espaço para compartilhar conhecimentos, experiências e ideias, visando desenvolver planos de ação colaborativos e eficazes.

Lúcia Andrade, coordenadora executiva da Comissão Pró-Índio de São Paulo, alerta: "Infelizmente, os eventos extremos tendem a se repetir e a se intensificar. É urgente desenhar e implementar programas e políticas para apoiar as comunidades na adaptação a essa nova realidade."

Este evento em Santarém marca um esforço crucial para mobilizar recursos e políticas que possam oferecer suporte às comunidades quilombolas diante dos desafios cada vez maiores impostos pela crise climática na região da Amazônia. A discussão entre lideranças e órgãos do governo promete gerar estratégias eficazes para proteger e fortalecer essas comunidades historicamente marginalizadas.

