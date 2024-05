Oriximiná sedia Seminário de Regionalização do Turismo da Região Turística Rio Amazonas

Com o objetivo de fortalecer a gestão turística na Região Turística Rio Amazonas, o Seminário de Regionalização do Turismo reúne, entre os dias 21 e 24 de maio, representantes de secretarias municipais, empreendedores, membros da sociedade civil e conselheiros de turismo dos municípios que compõem a região.

O Seminário é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Turismo, em parceria com a Prefeitura Municipal de Oriximiná e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Realizado no âmbito do Programa Nacional de Regionalização do Turismo, o evento tem como objetivo reunir os principais interlocutores, representantes de secretarias municipais, empreendedores, membros da sociedade civil e conselheiros de turismo dos municípios que compõem a região.

A regionalização é uma política pública com abordagem territorial, e o Programa de Regionalização do Turismo promove a convergência e interação das ações do Ministério do Turismo com estados e municípios. Esse esforço conjunto visa estruturar e desenvolver o setor turístico de maneira sustentável e integrada.

O seminário, que acontece de 21 a 24 de maio, oferece uma série de palestras e capacitações abordando temas cruciais para o desenvolvimento do turismo local. Entre os tópicos tratados estão:

Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro (SISMAPA)

Programa de Regionalização do Turismo

Plataforma de Inventários Turísticos (PIT)

Roteirização Turística

Pesquisas e produção de dados em Turismo

Turismo de Base Comunitária

Indicadores do Turismo do Pará e da Região Turística do Rio Amazonas

A importância da comunicação e marketing para o Turismo

Patrimônio Cultural e Natural como ativo para o desenvolvimento do Turismo

Cadastro Automático de Experiências Turísticas (CAE) – Embratur

Institucionalização de Instâncias de Governança Regional

Elaboração de plano de ação para Conselhos Municipais de Turismo

Promoção de práticas de Turismo Responsável

Elaboração de Inventário da Oferta Turística

Os municípios envolvidos no seminário incluem Oriximiná (cidade sede), Alenquer, Almeirim, Curuá, Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Prainha e Terra Santa. Esta colaboração intermunicipal é fundamental para consolidar a Região Turística Rio Amazonas como um destino turístico de destaque no cenário nacional e internacional.

FONTE: Comunicação/Prefeitura de Oriximiná