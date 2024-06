Imagem de N.S. de Nazaré participa da XV Caminhada de Fé com Santo Antônio em Alenquer

Neste sábado, dia 08 de junho de 2024, a cidade de Alenquer foi palco de um evento carregado de Fé e Devoção. A XV Caminhada de Fé com Santo Antônio e Nossa Senhora de Nazaré reuniu fiéis de todas as partes, celebrando quinze anos de uma tradição que enche nossos corações de esperança e união.

A Missa de Ação de Graças

Às 15h, a comunidade se reuniu para a Missa de Ação de Graças na Igreja de Nossa Senhora de Nazaré do quilômetro 15, uma celebração emocionante presidida pelo Padre Adalberto Santos e concelebrada pelo Padre Michel - SVD. A missa foi um momento de profunda reflexão sobre os quinze anos de caminhada, marcados por Fé, perseverança e amor ao próximo.

Após a bênção de envio, os participantes começaram sua jornada espiritual pela PA-427, dirigindo-se ao Largo da Matriz. Durante o percurso, os fiéis elevaram suas vozes em louvores e meditações do Santo Rosário, criando uma atmosfera de paz e devoção que contagiou a todos ao longo do caminho.

No final do percurso, o Padre Adalberto abençoou todos os presentes com a relíquia de Santo Antônio, um momento sagrado que marcou o encerramento da caminhada e renovou a Fé de todos os participantes.

A XV Caminhada de Fé foi mais do que um evento; foi um testemunho vivo da Fé que une nossa comunidade. Que possamos continuar trilhando este caminho de devoção e amor, guiados por Santo Antônio e Nossa Senhora de Nazaré.

FONTE: Diocese de Óbidos