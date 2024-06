BELÉM: Jorge Ary Ferreira lançou o livro  "Histórias de um Tapuio Pauxi"

BELÉM - Neste sábado, 29 de junho, Belém do Pará foi palco do lançamento do livro "Histórias de um Tapuio Pauxi", o primeiro do escritor obidense Jorge Ary Ferreira. O evento ocorreu no Savieira Cultural e reuniu a família, amigos, conterrâneos e amantes da literatura para celebrar a nova obra, que traz uma coletânea de contos e crônicas envolventes.

Jorge Ary Ferreira, que também é membro da Academia Artística e Literária de Óbidos (AALO), em sua fala agradeceu emocionado a presença de todos os convidados. O Livro "Histórias de um Tapuio Pauxi" é fruto de mais de 20 anos de dedicação e é publicado sob o selo da AALO. O livro reúne textos que refletem a rica cultura e o cotidiano de Óbidos e região.

Além do lançamento em Belém, o autor anunciou que o livro será apresentado também em Óbidos e Manaus, com datas ainda a serem definidas.

Sobre o Livro

"Histórias de um Tapuio Pauxi" é uma coletânea de crônicas que marca a estreia literária de Jorge Ary Ferreira. As narrativas, entrelaçadas com eventos do cotidiano e relatos históricos, oferecem um retrato vívido da macro-história de Óbidos e dos Pauxiuaras. Com um tom anedótico e brejeiro, as histórias capturam a essência do tempo e do encanto dos dias vividos pelo povo de Óbidos.

As crônicas de Jorge Ary Ferreira proporcionam um olhar detalhado sobre as atividades diárias de pessoas simples, eventos culturais, e aspectos da vida na cidade. Além disso, destacam a solidariedade dos Pauxiuaras, enriquecendo áreas do conhecimento como História, Antropologia e Sociologia. O livro convida os leitores a uma viagem pelas peculiaridades e belezas de Óbidos, com histórias contadas de forma cativante e humorada.(Aenne Bentes)

O lançamento de "Histórias de um Tapuio Pauxi" representa um importante marco para a literatura local e promete encantar todos aqueles que apreciam boas narrativas e a valorização da cultura regional.

Contato para adquirir o Livro: 93 991221815

