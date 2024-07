27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes acontecerá de 17 a 25 de agosto de 2024

A 27ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes foi oficialmente lançada nesta quarta-feira (10), prometendo ser um dos maiores eventos literários da Região Norte. Com entrada franca, a feira acontecerá de 17 a 25 de agosto de 2024, no Hangar Centro de Convenções, em Belém, das 9h às 21h. Este ano, o evento homenageia a mestra de cultura popular Iracema Oliveira e o escritor Juraci Siqueira.

Durante a cerimônia de lançamento, realizada no teatro Estação Gasômetro, o secretário de Cultura do Pará, Bruno Chagas, destacou a importância do evento. "A Feira é um compromisso com a democratização do livro e da cultura. É uma política pública importantíssima que o governo do Estado desenvolve há 27 anos", afirmou. Ele ressaltou ainda a relevância dos homenageados, que representam a cultura popular e a literatura paraense.

Juraci Siqueira, nascido em Afuá, é autor de mais de 80 títulos e vencedor de mais de 200 prêmios literários. Iracema Oliveira é uma figura proeminente na cultura popular, conhecida por sua atuação em grupos culturais como o Pássaro Junino e o Cordão de Pássaro Tucano. Ambos expressaram gratidão pela homenagem. "Ser homenageada pela Feira do Livro é um marco muito importante na minha vida", disse Iracema. Juraci resumiu o momento como "alegria e emoção", destacando o reconhecimento de sua obra.

A programação deste ano traz uma diversidade de temas e vozes. A abertura, em 17 de agosto, abordará "As Vozes do Clima: A COP na Amazônia". Nos dias seguintes, serão discutidos temas como Poética e Imaginário, Diversidade e Inclusão, Democracia e Liberdade, Ancestralidade, Tecnologia, Juventude, Escritor Paraense e Memória e Patrimônio. A programação incluirá 32 rodas de conversa, 12 saraus e 7 papos-cabeça, além de exibições ao vivo dos programas Sem Censura e Mixturado, da TV Cultura.

A Arena das Artes será dedicada às crianças, com apresentações lúdicas e teatrais. A Arena Amazônia, um dos espaços mais aguardados, apresentará shows diários às 20h, com atrações como Amazônia Jazz Band, Dona Onete e um tributo a Tonny Brasil.

O evento ocupará uma área de 24 mil metros quadrados, com 230 estandes de livros e 138 empresas participantes, incluindo editoras, livrarias e distribuidores. Espera-se que aproximadamente 2 mil vagas de emprego sejam geradas, movimentando cerca de R$18 milhões em negócios e atraindo 400 mil visitantes.

A Feira também valorizará artistas locais com o Ponto do Autor, Beco do Artista e Feira Criativa, oferecendo sessões de autógrafos, vendas de obras e produtos de empreendedores da Economia Criativa. Durante o evento, a Secult lançará duas obras dos homenageados: "Juraci, o canoeiro das letras" e "Iracema voa: a mulher que traz a arte na alma".

