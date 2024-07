HRBA alerta profissionais e gestantes para os riscos do diabetes gestacional

Causa de partos prematuros ou até mesmo de morte fetal, o Diabetes Gestacional é uma grande preocupação. Por isso, o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, no oeste do Pará, alerta usuários e profissionais para os riscos, ressaltando a prevenção. Na terça-feira (23) um grupo de pacientes e profissionais participou de uma palestra sobre o assunto, no ambulatório da unidade.

A atividade faz parte do projeto de educação em saúde, em que todos os meses são trabalhados temas que em sua grande maioria o foco é a prevenção. O HRBA promove o atendimento de gestantes consideradas de alto risco, oriundas de mais de 20 municípios que fazem parte da região de integração do Baixo Amazonas, reguladas pelas secretarias municipais.

“Nesta atividade, abordamos Diabetes Gestacional, tema bem relevante, que acomete muitas gestantes e dentro do nosso trabalho de humanização, o objetivo é acolher essas pacientes e repassar orientações para que possam ter o melhor acompanhamento e tratamento”, enfatiza Késia Aguiar, enfermeira do Ambulatório do HRBA.

Profissionais da Saúde do HRBA

Isabela Reis, médica residente em ginecologia obstétrica, foi quem conduziu a atividade, repassando as orientações e tirando dúvidas das participantes .

“Temos que prevenir, orientar essas mães desde o início da gravidez ou até mesmo antes da gravidez, quando elas planejam gestar. O pré-natal é fundamental, quando há alguma indício de alteração na glicose, por exemplo, é possível fazer o diagnostico e proporcionar o tratamento adequado”, destaca a profissional.

Vangela de Lima está no sexto mês de gestação de duas meninas. Aos 40 anos, a nutricionista destaca que as palestras são momentos de grande importância para tirar dúvidas e compartilhar experiências.

“Esse conhecimento adquirido na palestra foi essencial. Muitas grávidas não sabem a quem recorrer ou ignoram sintomas achando que não é nada demais. Então, momentos como este, de esclarecimento são importantes para aumentar nosso conhecimento e nos fortalecem neste momento tão especial para a mulher, que é a gestação.”

Pré-natal

O diagnóstico é feito por meio de exames clínicos que analisam os valores da glicemia no sangue e fazem parte do Pré-natal. As alterações costumam ser observadas no início da gestação ou até o sexto mês.

As estratégias de tratamento incluem monitoramento diário de glicemia, uma dieta saudável, exercícios físicos e observação do bebê. Se a glicemia estiver muito elevada, será necessário utilizar medicamentos. Os fatores de risco para o desenvolvimento da doença são a alimentação inadequada, o sedentarismo, o ganho excessivo de peso e os fatores genéticos.

Serviço ― Localizado no oeste do Pará, o HRBA é referência em média e alta complexidade e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e fica localizada na Avenida Sérgio Henn, 1.100, bairro Diamantino, em Santarém.

Fonte: Comunicação/HRBA