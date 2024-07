Seaster lança edital de Processo Seletivo Simplificado para preencher 201 vagas

A Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) lançou, nesta quarta-feira (31), o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) que busca preencher 201 vagas.

O PSS vai disponibilizar 11 vagas para nível médio e 19 oportunidades para nível superior.

A inscrição ao PSS será realizada exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br, no dia 01 de agosto de 2024, horário de 00h01 às 23h59min, conforme previsto no edital disponível no site do Sipros.

O processo seletivo ocorrerá nas seguintes fases: inscrições, análise documental e curricular, entrevista e o resultado final.

O preenchimento das vagas se dará para as unidades da Seaster nos municípios de Belém, Altamira, Santarém, Marabá, Canaã dos Carajás e Parauapebas, conforme a disponibilidade de vagas ofertadas.

Cronograma:

- Publicação do edital de abertura do PSS: 31/07/2024

- Inscrições: 01/08/2024

Realização da segunda fase

- Análise documental e curricular: 02 à 06/08/2024

- Divulgação do resultado preliminar da segunda fase - 07/08/2024

- Período de análise dos recursos interpostos contra resultado da segunda fase: 09/08/202

- Divulgação do resultado definitivo da segunda fase - Análise Documental e Curricular / Convocação para terceira fase - Entrevista: 12/08/2024.

FONTE: Agência Pará