SANTARÉM: Feira Tapajós Negócios deve movimentar quase R$ 20 milhões

Começou nesta quinta-feira, dia 29, a primeira edição da Feira Tapajós Negócios, no Centro de Convenções Sebastião Tapajós. Até o encerramento, neste sábado, 31, a feira são esperados aproximadamente 30 mil visitantes, com uma estimativa de R$ 20 milhões em negócios. A feira é uma realização da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Pará (Faciapa), em parceria com com a Associação Comercial e Empresarial de Santarem (Aces), com apoio do Governo do Pará, Sebrae, Prefeitura de Santarém, Fecomércio, Faepa, OCB e Cemec. O evento antecede a COP30 que será realizada em novembro de 2025, em Belém.

A Feira Tapajós Negócios visa contribuir com o crescimento sustentável do município, além de incentivar empreendedores a desenvolverem suas atividades gerando emprego e renda, assim como possibilitar uma conexão maior com a comunidade local.

Para Alexandre Chaves, presidente da ACES, a feira agora é um momento comparado a uma prova olímpica.

"É um momento da competição em si, porque o momento do treino foi realizado há dois anos. Foram dois anos de planejamento, trabalho, articulação, venda, montagem, programação e de execução. Agora é a ponta do iceberg, é o momento de subir no pódio com negócios que vão partir daqui, os novos produtos, os novos serviços apresentados", disse.

Alberto Oliveira, presidente da Faciapa, contou que a feira já está sendo um sucesso, antes mesmo de iniciar a programação oficial: "Nós acreditamos que a feira terá muitas possibilidades novas para gerar novos negócios que surgirão. Nós estamos estamos com uma expectativa de um faturamento de aproximadamente R$ 20 milhões, já temos inclusive uma formação aqui de empresas que já fecharam mais de R$ 1 milhão em negócios. Então os nossos objetivos serão alcançados, e eu já aproveito para agradecer a parceria com a Prefeitura Municipal de Santarém, que muito contribuiu para que nós pudéssemos realizar este evento".

O empreendedor Tiago Silva relatou que participar da feira é um privilégio, porque mostra o desenvolvimento e o potencial econômico da região: "Antes da feira Tapajós Negócios, a gente teve a Feira Internacional de Turismo da Amazônia e essa feira veio para afirmar e solidificar os negócios locais, que contam com apoio da Prefeitura, do Sebrae, de outras instituições, e mostra o valor do negócio e do empresário local. Nós sempre tivemos um discurso, pelo menos é o que eu ouço, como membro também da Associação Comercial, de uma economia reprimida, de logística deficiente, de fornecedores de soluções, e nessa feira a gente já encontra soluções que antes eram uma reclamação. Nós temos aqui toda uma estrutura que está suprindo todos os tipos de negócio, alimentação, artesanato, distribuidora, serviço, então para mim isso é uma mostra do desenvolvimento e da grande oportunidade que a gente vive aqui na região do Tapajós".

O artesão Elias Silva contou que foi convidado pela Secretaria de Turismo para participar da feira e vê como uma grande vitrine:

"Para quem trabalha com a cultura e o turismo, porque artesanato é turismo, também, participar de eventos como esse, dessa magnitude é um potencial muito grande de venda e de negócios. Parabenizo todos os envolvidos nesse grande evento de sucesso", comentou.

O secretário de Turismo, Eliziário Bastos, falou sobre a satisfação de coordenar a parte do artesanato do evento.

