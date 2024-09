SETEMBRO VERDE: HRBA promove ações de conscientização para doação de órgãos

Dedicado ao atendimento de média e alta complexidade, o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), localizado em Santarém, no oeste do Pará, é referência em captação e transplantes renais. Em alusão ao Setembro Verde, campanha dedicada a conscientização sobre a doação de órgãos que visa encorajar a população a considerar a doação e discutir suas intenções com suas famílias, a unidade vem desenvolvendo ao longo do período diversas ações

Uma programação na rádio HRBA mobilizou colaboradores nos corredores da unidade com orientações e distribuição de brindes. Na quinta-feira (5), a campanha foi tema do Programa Mesa Redonda da rádio 94 FM que contou com a participação do Diretor Geral, Matheus Coutinho, além dos médicos Emanuel Espósito e Antônio Carlos.

No dia 13 de setembro, a equipe multiprofissonal participa de Simpósio "Processo de Captação e Transplantes de Órgãos: Uma Abordagem Multidisciplinar, que acontecerá no auditório da Unama, em Santarém. No dia 14, no auditório do HRBA, acontece um curso sobre diagnóstico de morte encefálica voltada para profissionais e acadêmicos dos cursos de medicina e enfermagem. Entre os dias 16 e 20, haverá panfletagem e ações internas voltadas para colaboradores, pacientes e acompanhantes nos setores do Hospital.

"Sendo referência na captação e transplantes de órgãos, a missão do Hospital Regional do Baixo Amazonas também é levar a mensagem da importância da doação de órgãos para um número maior de pessoas, com o objetivo de promover conscientização da população. Por isso, com o apoio da equipe multiprofissional, a unidade vem desenvolvendo diversas atividades voltadas para variados públicos. O HRBA consolida ainda mais sua missão de promover o atendimento de excelência e salvando vidas", destaca Matheus Coutinho, Diretor Geral do Hospital.

Ato de solidariedade

No Brasil, não é possível deixar autorizado em vida a doação de órgãos. O ato de solidariedade só pode ser efetivado com a autorização e o apoio dos familiares do doador. É o que explica o Dr. Antônio Carlos, coordenador da Organização de Procura de Órgãos (OPO).

"A legislação é clara e diz que quem autoriza é doação é a família. Então, se a pessoa ainda em vida manifestar para os familiares que quer ser um doador, isso pode fazer a diferença e a família possa levar em conta. Por tanto, nosso trabalho é sensibilizar as pessoas, a população, de modo geral, da importância da doação e o quanto você pode ajudar a salvar outra vidas".

Para o Dr. Emanuel Espósito, responsável técnico pelo serviços de transplantes renais, a doação proporciona uma nova chance de vida a pacientes que sofrem de doenças graves e irreversíveis. Este gesto pode restaurar a saúde, a esperança e a qualidade de vida de muitas pessoas.

"São pessoas que sofrem com a impossibilidade de funcionamento do rim, estão fazendo hemodiálise, com uma sobrevida mais curta. A doação vem como uma alternativa para salvar um paciente renal crônico da dependência da máquina, por exemplo. As autoridades precisam fomentar mais políticas públicas, mas a sociedade também precisa se mobilizar. A gente precisa dizer sim para a doação"

Captação e doações no Baixo Amazonas

O Hospital Regional do Baixo Amazonas teve sua autorização para realizar captação e transplante rins renovada por mais quatro anos. De acordo com a portaria SAES/MS 1.884, de 4 de julho, o Ministério da Saúde deixa a unidade apta para o serviço até o ano de 2028.

Desde novembro de 2012, a unidade conta com a Organização de Procura de Órgãos (OPO) Tapajós. Hoje, a OPO conta com um médico, dois enfermeiros e uma assistente administrativa, que trabalham na busca ativa de potenciais doadores, no apoio ao diagnóstico de morte encefálica e no acolhimento e consentimento da família para a doação.

Já foram captados no HRBA 200 órgãos, sendo 99 rins, 75 córneas, 22 fígados e 4 corações. Em relação aos transplantes, exclusivamente de rins, são realizados desde novembro de 2016. Hoje, a equipe do setor de transplantes conta com cinco médicos nefrologistas, um enfermeiro e dois técnicos de enfermagem. Em quase oito anos, foram 114 transplantes realizados até aqui, sendo 80 homens e 34 mulheres.

Serviço - O Hospital Regional do Baixo Amazonas é referência, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado. A unidade, pertence ao Governo do Estado do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde desde dezembro de 2022, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

FONTE: Comunicação/HRBA