Pará decreta situação de emergência para combater queimadas e reduzir efeitos da estiagem

Nesta terça-feira, 17 de setembro, o governador do Pará, Helder Barbalho, decretou situação de emergência em todo o estado devido ao agravamento das queimadas e à prolongada estiagem que afeta diversas regiões. A medida busca intensificar o combate aos incêndios florestais e mitigar os efeitos da seca, que têm impactado gravemente a agricultura, o abastecimento de água potável, a pecuária e outras atividades essenciais.

O decreto de nível 2 abrange as regiões do Araguaia, Baixo Amazonas, Carajás, Guajará, Guamá, Lago de Tucuruí, Marajó, Rio Caeté, Rio Capim, Tapajós, Tocantins e Xingu, áreas que estão sofrendo com a seca severa e o aumento expressivo dos focos de incêndio. Em comparação com o mesmo período de 2023, houve um aumento de 200% nas queimadas, colocando a saúde pública e o meio ambiente em risco.

"Assinei o decreto de emergência ambiental em razão das queimadas e da estiagem. Já encaminhamos o pedido de reconhecimento à Defesa Civil Nacional e estamos com um Plano Emergencial em andamento", afirmou o governador. As ações incluem o envio de brigadistas, equipamentos especializados e aeronaves para combater os focos de incêndio nas regiões mais críticas.

Além da mobilização de todos os órgãos estaduais sob a coordenação da Defesa Civil, o plano emergencial envolve várias secretarias e prevê a execução de programas prioritários de recuperação ambiental. Também é permitida a convocação de voluntários, respeitando os protocolos de segurança e saúde.

O governo do Pará reforçou seu compromisso com ações de enfrentamento, visando reduzir os impactos das queimadas e da estiagem na vida, saúde e economia do estado.

www.obidos.net.br - Fonte: Agência Pará