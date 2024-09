Com música e informação, HRBA promove prevenção a doenças cardiovasculares

A música é uma forma poderosa de expressão cultural e seu impacto artístico e emocional pode trazer benefícios para a saúde do coração. Desta forma, a equipe multiprofissional do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, no oeste do Pará, promoveu nesta quinta-feira (19) um momento de música e informação para pacientes e acompanhantes que estiveram na unidade.

A atividade faz parte da campanha setembro vermelho, campanha criada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) para alertar sobre a importância de prevenir e tratar doenças cardiovasculares, sendo realizada pelo Ambulatório de Especialidades do HRBA, que desenvolve diversas ações com orientações para a população. Na voz e violão, o médico João Otaviano de Matos, foi quem conduziu as atividades, tocando música regional e prestando esclarecimentos sobre a saúde do coração.

"É importante que estes conhecimentos sejam colocados para que as pessoas possam levar a sério. O que se percebe claramente nos consultórios é que a maioria das pessoas não tomam os cuidados necessários, principalmente, a partir dos 40 anos de idade", alerta o cardiologista.

Além de médico, João Otaviano de Matos é cantor e compositor que se destaca por interpretar sucessos da música do Tapajós. Iniciou a carreira na década de 1970 e segue em atividade participando de shows e festivais de música. "Já estou há mais de 50 anos na atividade musical e continuo cantando, compondo e participando de eventos. Para mim é sempre uma satisfação e me dá muita alegria participar dessas atividades musicais".

Prevenção

Acidente Vascular Cerebral (AVC), Infarto, Insuficiência Cardíaca e Doença Arterial Periférica são doenças cardiovasculares mais comuns, sendo potencialmente fatais e que em sua maioria podem ser evitadas ou tratadas de maneira precoce.

Algumas medidas para cuidar do coração e prevenir essas doenças estão relacionadas a hábitos saudáveis como alimentação adequada e prática de atividades físicas. O alerta fica também, para aqueles que já passaram dos 40 anos de idade, que possam fazer exames cardiológicos periodicamente. Uso de álcool e o tabagismo também podem se tornar agravantes.

Diabetes, Hipertensão e Colesterol podem ser fatores de risco que aumentam as chances de que o coração possa ser prejudicado. A recomendação é que o médico seja consultado e os chamados exames de rotina sejam feitos uma vez por ano.

Serviço - O Hospital Regional do Baixo Amazonas é referência, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado. A unidade, pertence ao Governo do Estado do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde desde dezembro de 2022, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA).

FONTE: Comunicação/HRBA