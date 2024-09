Çairé 2024: Boto Tucuxi conquista o título de Tricampeão no Festival dos Botos

O Çairé 2024, uma das celebrações culturais mais aguardadas da Amazônia, foi marcado pela grandiosidade do tradicional Festival dos Botos, realizado na vila de Alter do Chão, em Santarém, Pará. Nesta segunda-feira, dia 23, durante a apuração dos resultados, o Boto Tucuxi foi consagrado o grande campeão da temporada, com 475,5 pontos; contra 473,5 do Boto Cor de Rosa.

O tema vencedor, “Morada Pirajaguara”, homenageou o boto – também conhecido como “Pirajaguara” pelos povos ribeirinhos – e destacou a relação harmoniosa entre as comunidades amazônicas e a natureza. A narrativa da apresentação evidenciou a importância da preservação do habitat natural do boto, simbolizando a conexão profunda dos ribeirinhos com o animal.

Com alegorias grandiosas, o Boto Tucuxi impressionou ao representar a morada do boto e sua luta pela preservação da biodiversidade amazônica. O espetáculo envolveu cerca de 600 participantes, entre bailarinos, artistas e figurantes, que ensaiaram intensamente por cinco meses para proporcionar uma performance impecável. A produção foi liderada por uma talentosa comissão de arte composta por Allan Hills, Elivelton Corrêa e João Pedro Dias.

Além da competição, tanto o Boto Tucuxi quanto seu adversário reforçaram uma mensagem de conscientização ambiental, lembrando a importância da preservação da Amazônia para as presentes e futuras gerações. O Çairé 2024 mostrou, mais uma vez, que é uma manifestação cultural vibrante e também uma poderosa plataforma de luta pela sustentabilidade da floresta.

Galeria de Fotos...



www.obidos.net.br - Fotos Comunicação/PMS