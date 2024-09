Justiça homologa prisão preventiva de envolvidos no confronto de torcidas organizadas em Belém

Com a decisão, este se torna o maior flagrante da história da Polícia Civil do Pará; caso segue sendo investigado

Os mais de 200 homens pegos em flagrante na segunda-feira (23), por envolvimento em briga de torcidas organizadas na Avenida Almirante Barroso, em Belém, tiveram suas detenções convertidas em prisão preventiva pelo Tribunal de Justiça do Pará. Com a decisão, este se torna o maior flagrante da história da Polícia Civil do Pará.

Ao todo, foram detidas 297 pessoas, das quais 265 adultos que estão sob custódia em unidades prisionais e à disposição da justiça. Eles tiveram a prisão decretada a partir crimes previstos nos artigos 129, 163 e 288 todos do CPB, sendo lesão corporal, vandalismo, e associação criminosa, o artigo 201 da Lei Geral do Esporte que destaca sobre a promoção de tumulto e a incitação à violência e o artigo. 244-B do ECA, que prevê sobre corrupção de menores. Na decisão, o juiz responsável remeteu à Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares para dar continuidade ao processamento da ação.

Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado, a prisão preventiva dos envolvidos demonstra a seriedade que os órgãos de segurança estão desempenhando na apuração e esclarecimentos dos acontecimentos da segunda-feira (23).

"É importante ressaltar que foi o maior flagrante da história da Polícia Civil do Pará. Logo após a prisão em flagrante pela PM, a segurança pública trabalhou incessantemente para apresentar à Justiça os envolvidos. Desde o acontecimento, o Sistema de Segurança Pública Estadual vem trabalhando para tomar medidas mais drásticas para que episódios lamentáveis como o dia 23 não ocorram novamente", salientou.

Investigação - O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos (DPTGE). De acordo com o titular da especializada, Marco André, elementos continuam sendo apurados. "Após a homologação do auto de prisão em flagrante desses mais de 200 flagranteados, a Polícia Civil agora vai dar continuidade às investigações, recolhendo mais informações, como por exemplo, imagem de câmeras e outros elementos que possam auxiliar na conclusão do inquérito policial. Toda essa investigação, será encaminha ao Ministério Público, para que possa instruir uma possível denúncia em relação aos envolvidos", ressaltou.

Informações que possam ajudar no trabalho da DPTGE podem ser comunicadas através do Disque-Denúncia (181), com garantia de anonimato para os denunciantes.

