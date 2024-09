Em Santarém, Hospital Regional do Baixo Amazonas promove Setembro Amarelo 

“A vida é preciosa e Deus nos deu.Temos sempre que falar nessa época, uma palavra de força, conforto e esperança para cada um de nós. Enquanto há vida, há esperança”. Este é o depoimento de Júlio Oliveira, paciente oncológico do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), localizado em Santarém. Aos 50 anos, o pescador natural do município de Monte Alegre, no oeste do Pará, teve a oportunidade de compartilhar sua experiência e levar a mensagem de fé ao setor de oncologia.

Assim como Júlio, outros pacientes e acompanhantes da unidade também foram beneficiados com ações do Setembro Amarelo, com o objetivo de alertar para os cuidados com a saúde mental e emocional da população. O encerramento aconteceu nos dias 25 e 26 de setembro, com eventos especiais no Hall de entrada do Hospital reforçando a mensagem de que é possível buscar ajuda e apoio. “A tempestade sempre passa”, conforme o lema da Campanha.

“Estamos trazendo ações de incentivo, conscientização e divulgação das redes de apoio existentes para que usuários, acompanhantes ou colaboradores possam compartilhar o momento difícil que está passando e que ele possa ter acesso à mensagem de positividade. Independente do que esteja acontecendo, tudo pode melhorar, essa pessoa pode buscar ajuda com um profissional especializado e receber tratamento adequado”, destaca Patrícia Chiba, coordenadora da equipe Multiprofissional que vem desenvolvendo as atividades.

As atividades também contaram com a participação de colaboradores do HRBA. Em meio a atividades lúdicas e descontraídas, cuidar de quem cuida também foi um ponto de atenção. Aqueles que atuam no ambiente hospitalar e que diariamente lidam com pacientes também necessitam de apoio. As dinâmicas ajudaram a fortalecer engajamento de todos.

“Essas ações estão chegando aos colaboradores, pacientes e acompanhantes para interagir com todos, de forma mais lúdica, com o objetivo de trazer a mensagem de que é necessário cuidar da saúde mental”, conclui a psicóloga Alayne Oliveira.

A ação do Setembro Amarelo no HRBA visa promover a conscientização sobre a prevenção do suicídio, oferecendo suporte e informação para profissionais, pacientes e acompanhantes. Ao longo do mês, foram realizadas palestras e atividades nas unidades assistenciais, com foco na importância do cuidado com a saúde mental e na identificação de sinais de risco.

A escolha do mês tem relação com o fato de que no dia 10 de setembro é comemorado o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, o que motiva que todo o mês seja destinado ao diálogo sobre esse tema que muitas vezes é considerado um tabu na sociedade, o que dificulta a busca por ajuda e prevenção.

Serviço – O Hospital Regional do Baixo Amazonas é referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de habitantes, residentes em 30 municípios da região, e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade, pertencente ao Governo do Pará, é administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Hospital fica na Avenida Sérgio Henn, nº 1.100, bairro Diamantino, em Santarém.

Fonte: Comunicação/HRBA - Por Weldon Luciano