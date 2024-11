SANTARÉM: Círio de Nossa Senhora da Conceição reúne milhares de fiéis

Neste domingo, 24 de novembro de 2024, Santarém viveu mais uma demonstração de fé e devoção com a realização do tradicional Círio de Nossa Senhora da Conceição. O evento, que já ocorre há mais de 100 anos, reuniu milhares de fiéis nas principais ruas e avenidas da cidade, consolidando-se como uma das maiores manifestações religiosas do oeste do Pará.

A procissão teve início às 7h da manhã da Igreja de São Sebastião, depois da Missa dos Cordeiros, presidida por Dom Irineu e concelebrada por padres da Arquidiocese. Seguiu até a Praça da Matriz, percorrendo um trajeto de aproximadamente 7 quilômetros, com duração de cerca de três horas. Durante o percurso, os devotos expressaram sua fé por meio de homenagens, orações e agradecimentos por graças alcançadas pela intercessão da padroeira de Santarém.

O Círio de Nossa Senhora da Conceição é o ponto de partida para uma extensa programação religiosa e cultural, que se estende até o dia 8 de dezembro, data dedicada à santa. Nesse período, diversas atividades foram organizadas, incluindo missas, momentos de oração, festas e apresentações culturais. O encerramento será marcado por uma celebração especial, com arraial e a tradicional queima de fogos, iluminando o céu santareno em honra à padroeira.

Padre Sidney Canto, um dos Diretores da Festividade de NS da Conceição, comentou sobre a festividade: "O dia termina e só quero agradecer. Gratidão à Deus e à Mãe de Jesus, Imaculada Conceição. Nós, como Diretoria da Festa, passamos um ano inteiro trabalhando para que tudo seja realizado de forma a valorizar a fé do povo Santareno. E o povo foi, e mostrou que sua fé é viva e forte. Tenhamos uma boa noite, a Festa continua até dia 08. Que tudo ocorra sob a proteção de Deus!"

A edição 2024 do Círio já é considerada uma das maiores da história, reunindo cerca de 200 mil pessoa, não apenas moradores de Santarém, mas também devotos de cidades vizinhas e visitantes de outras regiões, que participaram com entusiasmo deste ato de fé e tradição.

