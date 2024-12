ÓBIDOS: UBS Nazaré Venâncio Ribeiro no Distrito do Flexal foi reinaugurada

Reformada, ampliada e requalificada, a UBS recebeu investimentos que ultrapassaram R$ 300 mil oriundos dos recursos próprios da administração municipal.

A região que concentra a maior população fora da sede do município de Óbidos, conta agora com uma ampla e moderna Unidade Básica de Saúde, entregue pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), na manhã de sexta-feira (13). O evento que marcou oficialmente a reabertura da UBS Nazaré Venâncio Ribeiro, localizada no Distrito do Flexal, fez parte da programação do oitavo aniversário de elevação à categoria de Distrito da antiga Vila Flexal, que fica distante cerca de 90 km da cidade.

Reformada, ampliada e requalificada, a UBS recebeu investimentos que ultrapassaram R$ 300 mil oriundos dos recursos próprios da administração municipal, como parte da estratégia para modernizar os serviços de saúde no distrito que abriga mais de 6 mil habitantes.

A unidade dispõe de uma ampla recepção, banheiros para portadores de necessidades especiais e banheiros comuns, salas apropriadas para realizar individualmente curativos, vacinação, esterilização, inalação, triagem de pacientes, além de consultórios para atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem.

O prédio conta também com sala para as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS’s), Farmácia Básica e ambientes modernos para a administração da unidade, copa e para acondicionamento de resíduos hospitalares, atendendo às normas de segurança.

A UBS Nazaré Venâncio Ribeiro foi entregue equipada e com medicamentos para oferecer todos os serviços da atenção básica, como consultas médicas, vacinação, pré-natal, atendimento de enfermagem e ações preventivas, que serão realizadas por uma equipe multiprofissional formada por um médico permanente, dois enfermeiros, três técnicos de enfermagem, sete ACS’s e um agente administrativo, além de vigias e agentes de serviços gerais que cuidam da limpeza e manutenção do prédio.

Venina Cardoso, moradora do Flexal comemorou a entrega do novo equipamento que vai possibilitar mais qualidade nos serviços ofertados pela rede municipal de saúde.

“Para mim é uma grande alegria. É uma vitória pra nós porque nós precisamos muito desse prédio funcionando. Por isso eu agradeço a Deus e a todas as pessoas que trabalharam para que o Flexal pudesse ter de novo uma unidade para acolher o povo que precisa de atendimento”, agradeceu a aposentada.

A secretária de Saúde, Selma Caetano, destacou a entrega de uma ampla e moderna UBS na zona rural de Óbidos, em uma das regiões mais populosas do município, o que vai permitir a oferta melhor dos atendimentos e serviços de saúde.

“A entrega dessa unidade traz uma qualidade no atendimento, uma dignidade para a comunidade, assim também como para os profissionais. A nossa intenção é cada vez mais melhorar esses serviços e atendimentos, pela necessidade e pela distância do Flexal para a nossa cidade”, disse a secretária de Saúde.

Galeia de fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7535-obidos-ubs-nazare-venancio-ribeiro-no-distrito-do-flexal-foi-reinaugurada#sigProId3dab8d2d2d View the embedded image gallery online at:

Interditado_________

A Unidade Básica de Saúde Nazaré Venâncio Ribeiro foi repassada para a atual gestão interditada, por meio de recomendação da Vigilância Sanitária da Defesa Civil, devido às péssimas condições do prédio que foi inaugurado em 2012, também na gestão do prefeito Jaime Silva.

Após assegurar os recursos para a reforma, foi decidida pela ampliação e modernização do equipamento que atende demandas de outras comunidades da região. Por quebra de contrato, a Prefeitura de Óbidos chegou a mudar por duas vezes de empresa, assegurando a aplicação correta do recurso público e a entrega da nova e moderna unidade.

O prefeito de Óbidos, Jaime Silva, lembrou durante discurso no evento de inauguração, que recebeu a UBS interditada pela Vigilância Sanitária, e adiantou que já estão em fase de estudo mudanças no fluxo de atendimento da unidade.

“O Flexal não recebia a atenção que sempre mereceu na área da saúde. Encaramos o desafio de reformar e ampliar essa UBS com recursos próprios. Esse é o primeiro passo de uma série de mudanças que vamos implementar aqui. Estamos estudando a possibilidade de tornar esse ambiente em um pronto-socorro vinte quatro horas para atendimento dos casos de urgência e emergência, e também trazer para cá a realização de exames básicos, evitando que as pessoas precisem sair daqui. Já estamos trabalhando para, em breve, melhorar o suporte de transporte de pacientes. Não vamos mais permitir que o Flexal seja visto e tratado como era antes, os moradores sabem muito bem de como era essa infeliz realidade”, finalizou Jaime.

Por:Érique Figueirêdo / Fotos de Cleidson/ Ascom-PMO